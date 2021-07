Julián Araujo, la joven promesa que se disputan México y EEUU, renovó con LA Galaxy

Julián Araujo se ha vuelto parte importante en el esquema del LA Galaxy (Foto: Kelvin Kuo/ REUTERS)

El futbolista de LA Galaxy, Julián Araujo, firmó un contrato que lo vincula por cuatro años y medio al conjunto en el que también milita Javier Hernández. El mexicoamericano ha crecido dentro de la academia de la institución angelina y el año pasado comenzó a ganarse su lugar en el primer equipo, hasta que en este ciclo se consolidó como indiscutible en la defensa de Vanney.

Por ello, la directiva lo ha querido asegurar y le otorgaron un contrato que irá con validez hasta 2025 y que será bajo la iniciativa Sub-22. Ello implica seguridad para él y también para el Galaxy, quienes también podrían crearle una buena oportunidad de transferencia en el futuro.

“Teniendo el grupo que tenemos ahorita, los entrenadores y todo lo que rodea la organización, fueron una gran influencia (para renovar). Hay que dar pasos necesarios para llegar a dónde quiero estar y éste es uno de ellos”, mencionó Araujo a Sports Access.

“Siento que estoy creciendo mucho y he madurado también mucho, gracias a estos entrenadores. Estoy agradecido con ellos por toda la confianza que me han dado, también creo que por eso he jugado mejor”, sentenció el jugador.

En su carrera con LA Galaxy, Julián Araujo suma un total de 49 juegos disputados entre el segundo equipo y el de la MLS, teniendo un total en la liga de 47. Suma una anotación y 4 pases a gol, pero lo más relevante es cómo ha jugado este ciclo, en el cual completó nueve partidos y quedó cerca de la marca de una decena. Ante Kansas City, salió al minuto 86.

LA Galaxy anunció la renovación de Julián Araujo (Foto: Twitter-@LAGalaxy_Es)

“Julián es uno de los mejores defensas juveniles de Norteamérica y estamos encantados de que haya elegido continuar su carrera con el LA Galaxy. Esta extensión de contrato fortalece el compromiso del Galaxy de crear un camino para los jugadores jóvenes y brindar oportunidades para desarrollarse como profesionales”, añadió el gerente general Dennis te Kloese en comunicado oficial.

Julián Vicente Araujo es un futbolista estadounidense de ascendencia mexicana. Juega como lateral por derecha.

Cabe recordar, que ha sido buscado en diversas ocasiones por la Selección Mexicana. El propio Gerardo Martino ha tratado de convencer al compañero de Efraín Álvarez, para que juegue con México en lugar de los Estados Unidos.

La decisión de Julián Araujo parecía tomada hasta que declinó la invitación para jugar en la Copa Oro con Estados Unidos y abrió la posibilidad de jugar con México.

“Es un caso de doble nacionalidad y no está completamente listo para comprometerse con Estados Unidos. Sabía que la Copa Oro lo definiría permanentemente y no estaba listo para dar ese paso. No quiero hablar por él, pero puedo imaginar que tiene dudas de ser el lateral derecho, no está totalmente seguro de que será titular en la próxima Copa del Mundo”, confesó Gregg Berhalter, técnico de Estados Unidos.

Julián Araujo podría incorporarse a la Selección Mexicana (Foto: Instagram- @julian_araujo)

El jugador sigue indeciso sobre a qué país representar. El lateral es de Lompoc, al norte de Santa Bárbara, pero sus papás son mexicanos, Guadalupe de Zacatecas y Jorge de Guanajuato.

Julián es compañero de Jonathan Dos Santos, Javier Hernández y Efraín Álvarez en el LA Galaxy, jugó el preolímpico de Guadalajara con el país de las barras y las estrellas, pero sus raíces aztecas lo tienen confundido, pues no sabe hacia que lado irse.

México podría tener al lateral, en caso de que se concrete alguna de las negociaciones y el futbolista de LA Galaxy acepte portar los colores de la Selección Mexicana.

SEGUIR LEYENDO: