Cuáles son los negocios de Canelo Álvarez que aumentan su fortuna fuera del boxeo

Saúl Álvarez ha expandido sus ingresos mucho más allá del boxeo (Foto: Instagram/@canelo)

El éxito de Saúl Álvarez sobre el ring no se detiene y en plena búsqueda por la unificación de cinturones en el peso súper mediano de las 168 libras, el tapatío también continúa con su expansión en el mundo empresarial, sitio donde aprendió a invertir su dinero de forma extraordinaria para seguir cosechando millones de dólares.

Tras el anuncio de su propia cadena de gasolineras que operará en México, una de las incógnitas más consultadas por sus aficionados y seguidores es en qué otros sectores el Canelo destina sus ganancias, en especial aquellas que le ayudan a aumentar su fortuna.

Canelo Energy es el último desarrollo que impulsó Álvarez para obtener ganancias de alto calibre, ya que a corto plazo espera contar próximamente con 100 sucursales a lo largo del territorio mexicano, en uno de los movimientos más importantes y difíciles en su carrera empresarial, de acuerdo con sus propias palabras.

Primer vistazo de los despachadores y uniformes de Canelo Energy, la nueva cadena de gasolinerías de Saúl Álvarez (Video: Twitter/@Canelo)

Esta nueva empresa distribuidora de gasolina es solo uno de los cuatro negocios más redituables que tiene el Canelo Álvarez en la actualidad, pues aunque todavía no se conoce el ingreso que tendrá por llevar a cabo el proyecto de los hidrocarburos, se espera que sea el de mayor impacto visual que colabore en el crecimiento de su imagen.

Además de las gasolineras, uno de los negocios donde más dinero está generando Álvarez fuera del ring es en el de las bienes raíces, un mercado que le deja alrededor de USD 5 millones por trimestre, una cifra que pudo confirmar desde su propia voz durante una entrevista con Graham Bensinger.

“De todo lo que he invertido en bienes raíces, cada tres meses recibo entre cuatro y cinco millones de dólares, tengo para retirarme ahorita sin problemas”, mencionó el Canelo el pasado mes de abril para el programa In Depth with Graham Bensinger.

Graham Bensinger y Saúl el "Canelo" Álvarez durante un tour por su casa de Guadalajara (Foto: YouTube/Graham Bensinger)

Álvarez comenzó su vida vendiendo paletas como parte del negocio familiar, pero ahora presume toda una base estratégica para invertir y arriesgar su dinero, algo que le tiene generando cantidades exhorbitantes de dinero sin necesidad de subirse a un cuadrilátero.

“Obviamente no me gusta arriesgar todo, tienes que ser inteligente. Cuando arriesgas, lo haces para ganar y si arriesgas mucho es para ganar mucho, pero tampoco soy tonto. Puedes tener rápido mucho dinero o rápido no tener nada, no hay que ser tan pendejo”, indicó Álvarez para el programa antes citado.

Pero por si fuera poco sus ingresos por bienes raíces, boxeo y próximamente gasolineras, el Canelo puede presumir otros dos mercados en los que comienza su ascenso monetario: su nueva empresa para promocionar boxeadores, Canelo Promotions, y su tienda de ropa, Canelo Store.

Saúl Alvarez presume una fortuna superior a los 120 millones de dólares y una extensa colección de autos de lujo (Foto: Instagram@canelo)

Canelo Promotions es la nueva casa donde pugilistas podrán proyectar su carrera a los grandes escenarios, surgida tras la abrupta separación de Golden Boy Promotions, comandada por Óscar de la Hoya y que le ha supuesto una libre negociación de contratos en materia boxística.

Ahora buscará generar ingresos mediante este lado del boxeo, sin desprenderse de su carrera y con la finalidad de acrecentar su legado; pero además, todo forma parte de su marca como imagen, que hasta el momento le permite tener un rotundo éxito en la venta de mercancía propia.

Recientemente el mexicano abrió su primera tienda en Nueva York bajo el nombre de Canelo Store, donde es posible encontrar toda la ropa y accesorios que utiliza fuera y dentro del ring, otro de sus negocios más redituables y que también sigue un camino de crecimiento.

