Por qué la hija de JC Chávez no quería sentarse junto a la familia del Canelo

Nicole Chávez aclaró los rumores sobre enemistad con familia del Canelo Álvarez (Foto: Instagram@nicolechavez98)

La rivalidad fuera del ring entre la familia de Saúl Canelo Álvarez y la de Julio César Chávez se hizo notoria en la última presentación del César del boxeo. Mientras en el cuadrilátero los protagonistas del combate daban un espectáculo, en las filas del público la familia de Chávez vivió un momento incómodo.

La hija de JC, Nicole Chávez manifestó su desagrado por sentarse junto a la familia Álvarez. Por medio de redes sociales se difundió un video en donde Nicole le confesó a su hermano, Julio César, que por “mala suerte” su lugar quedó cerca de la familia del Canelo. En la grabación se aprecia reunida a la familia de la leyenda del box en los camerinos, previo al combate de exhibición.

Con un ademán y un gesto de desprecio dijo: “me tocó, por mi pinche mala suerte, con toda la familia del Canelo alrededor”. Su comentario se volvió viral y fue fuertemente criticada, ya que al finalizar la pelea, su padre invitó al propio boxeador tapatío para subir al ring y celebrar su último triunfo.

(Foto: Captura de pantalla / GSStreaming)

En los festejos, Nicole se acercó al boxeador para pedirle una fotografía junto con su padre, por lo que las redes estallaron de comentarios contra la hija de JC.

Aunque el propio Julio César respeta la trayectoria del multicampeón de los pesos super medianos, Nicole “rechazó” la cercanía con esa familia y se molestó por estar sentada alrededor de ellos en la última pelea de su padre.

Ahora, la hija del legendario boxeador salió a esclarecer lo que pasó y la razón por la que no quería sentarse junto a la familia de Saúl Álvarez.

Cabe destacar que en la despedida del Sr. Nocaut algunas de las peleas de la cartelera participaron Johansen Álvarez, sobrino del Canelo, y Román el inocente Álvarez, hermano de Saúl, por lo que acudió gran parte de la dinastía Álvarez.

La cuenta de Instagram @chamonic3 compartió la respuesta que ofreció la hija de César (Foto: captura Instagram/@chamonic3)

El inocente enfrentó a Omar Chávez, hijo de JC, por lo que Nicole argumentó que fue incómodo ver a su hermano pelear y apoyarlo desde la tribuna sabiendo que la familia del rival estaba a un lado. Explicó que la pelea era un evento familiar y que esperaba que la gente a su alrededor coreara a la dinastía Chávez y no a los peleadores oponentes.

La cuenta de Instagram @chamonic3 compartió la respuesta que ofreció la hija de César y detalló que al final del evento se hicieron amigos de la familia de Saúl Álvarez. Además, reclamó la forma en la que se abordó la noticia pues reiteró que ella siempre ha sido seguidora del originario del campeón supermediano.

“¿Por qué son tan mal pedo? Yo soy fan del Canelo y siempre lo he dicho, pero si estoy en un evento de MI FAMILIA claro que era incómodo no estar con gente que nos apoyara pero en fin, de hecho nos terminamos haciendo muy amigos de su familia y yo”.

Nicole reafirmó que ella quería pasar la noche del sábado rodeada de su familia (Foto: Twitter/@Pambol_Azteca)

Por otra parte, a través de su cuenta de Instagram, Nicole Chávez pidió al perfil @chamonic3 que dejara de subir contenido relacionado con ella y su comentario de la pelea de su padre Julio César. Subió unas historias temporales donde señaló que estaba siendo “acosada” por la cuenta de redes sociales.

“Oiga señora ‘chamonic’ ya deje de estar hablando de mí, por favor, ya no me dedique más cosas, please. Hable de usted, grabe su cara, donde sale a donde come. No lo hace porque su vida no es interesante y tiene que estar hablando de los demás para ser relevante, no me interesa lo que estas publicando de mí, eso es acoso ¡ya déjeme en paz!”.

Sin mayor relevancia, Nicole reafirmó que ella quería pasar la noche del sábado rodeada de su familia.

