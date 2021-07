Este fue el mensaje que Oscar de la Hoya envió a su rivales fuera del ring

Oscar de la Hoya construyó una exitosa carrera en su etapa como boxeador profesional. Sin embargo, luego de haberse retirado, se ha encargado de seguir en la boca de la opinión pública gracias a su polémica personalidad. Algunos de sus comentarios y sus comportamientos le han traído enemistades con algunos personajes del ámbito. Sin embargo, aprovechó para enviarles un mensaje por medio de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram personal, @oscardelahoya publicó un retrato suyo donde está sentado al frente de un escritorio. Vestido con una camisa de color negro, el semblante serio y las manos cruzadas observó fijamente en direción a la lente de la cámara que lo retrató. Junto a la imagen, escribió un texto dedicado a los rivales que ha ganado fuera de los encordados.

“Este soy yo… el chico del Este de Los Ángeles. El que tanto buscó algo y lo consiguió. Este soy yo, el joven que tuvo el mundo en la punta de sus dedos y tiró la precaución al viento porque no hubo consecuencias en mi mente. Cometí muchos errores. Este soy yo. el hombre que ha estado entre el infierno y regresado y ha vuelto de nuevo al infierno, pero continuará peleando con uñas y dientes y nunca jamás se rendirá”.

De la Hoya ha llegado a ser considerado uno de los mejores púgiles de todos los tiempos. En su carrera amateur, abonó con una medalla de oro a los Estados Unidos. En Barcelona 92 ganó el torneo de boxeo, en la categoría de 60 kilogramos y, con el apodo de Golden Boy (chico de oro) se perfiló para construir una carrera prometedora.

Meses después dio el salto al circuito profesional y debutó en contra de Lamar Williams, a quien superó por la vía del nocaut en el primer asalto. A partir de ahí, peleó en 31 ocasiones hasta que conoció la derrota por primera vez en contra de Félix Trinidad, el 18 de septiembre de 1999. Después de ahí peleó en 13 ocasiones más, y perdió cinco pleitos más.

Su retirada profesional fue en 2008, contra Manny Pacquiao, quien lo inhabilitó en el round 10. Desde ahí, se dedicó a robustecer su trayectoria como promotor de boxeadores que comenzó seis años atrás. Con Golden Boy Promotions continuó laborando en el ámbito, aunque también fue el origen de diversas disputas legales. Su más reciente conflicto fue en contra de Saúl “Canelo” Álvarez.

Luego de que en 2019 firmara el contrato más lucrativo con la empresa de Oscar de la Hoya, el cual le garantizó una ganancia de USD 365 millones a lo largo de 11 peleas, Canelo demandó a la promotora. El motivo fue el incumplimiento del contrato, además de que el tapatío alegara que la entidad encabezada por el expugilista tomaba decisiones sobre peleas son consultarlo antes con él.

Desde entonces, los dos atletas se han batido en una guerra de declaraciones. Sin embargo, quien ha tenido mayor ánimo por alimentar la rivalidad, ha sido Óscar de la Hoya. La situación convirtió a Canelo en uno de sus principales enemigos luego de su retiro de los encordados.

No obstante, el mismo año que firmó el millonario acuerdo con el tapatío, De la Hoya fue señalado y demandado por una mujer. El motivo fue la presunta agresión sexual y maltrato que el exboxeador ejerció en su contra durante gran parte de 2017. Ambas situaciones lo pusieron en el ojo del huracán. Ante ello, y a un par de meses de volver al ring, envió el mensaje a sus detractores, el cual finalizó con:

“Hay odiadores esperando para patearte cuando estás tirado, odiadores que siempre te desean lo peor y está bien. Continuaré a la altura de las circunstancias porque en el fondo, en el fondo está claro que en esta sociedad en la que vivimos hoy, hay mucho odio a uno mismo y es más fácil desviar y señalar los errores de los demás que mirarse a uno mismo. Así que a todos los trolls, enemigos y aquellos que me desean lo peor, les deseo paz en lo más íntimo de ustedes. Es miserable tener una vida crítica y soportar ese estilo de vida es infructuoso. A los que me han apoyado y me desean lo mejor, se los agradezco”