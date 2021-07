El día que Christian Martinoli estuvo a punto de llegar a Televisa (Fotos: Instagram/@cmartinolimx, Televisa)

La televisión deportiva mexicana, en especial las transmisiones de fútbol, no se entienden sin la voz e imagen de Christian Martinoli, uno de los máximos exponentes de la crónica en la actualidad y quien prácticamente toda su carrera ha estado ligado a Televisión Azteca.

Junto a Luis García, los dos siempre se han caracterizado por ser la imagen de Azteca Deportes y se han posicionado como los antagonistas y archienemigos directos de Televisa, la empresa rival y con quien compiten cada que la selección mexicana disputa un partido.

Debido a su rotundo éxito y entendimiento con un gran sector de la afición, las propuestas para cambiar de compañía nunca le faltaron y entre las más mediáticas estuvo la competencia directa, Televisa Deportes, a quienes siempre se ha referido con cierta desprecio.

Christian Martinoli, cronista deportivo de TV Azteca (Foto: Instagram/cmartinolimx)

La propuesta ocurrió luego del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Televisa impulsó a Andrés Vaca y Raoul Ortíz como narradores principales, quienes tuvieron la encomienda de salirse de la rutina en la crónica y renovar las sensaciones respecto a la empresa, con tal de competir a la dupla de Martinoli y García en TV Azteca.

Después del mundial y el éxito total de la empresa dueña de Ricardo Salinas Pliego, la multinacional de Chapultepec pudo hacerse de los servicios de Christian Martinoli, pero no de forma directa, ya que un tercero hubiera mediado ese traspaso.

Se trata del ex agente de futbolistas y ahora uno de los propietarios de los Gallos Blancos de Querétaro, Greg Taylor, quien en palabras del propio Martinoli, se acercó para seducirlo a una posible llegada a Televisa y dejar a un lado a la empresa que lo vio crecer.

Cristian Martinoli posando junto a una camiseta con su nombre (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Así lo expresó en mayo de 2020 durante una entrevista con “Agárrate Sports”, transmitido por Instagram Live donde señaló que se presentó esta especie de acercamiento que lo pudo vincular a la competencia directa; sin embargo, el cronista nacido en Argentina declinó la propuesta y confirmó su intención de prevalecer en TV Azteca.

Esta decisión fue congruente con una declaración que realizó con Mónica Garza en “Historias Engarzadas”, cuando señaló que solamente habían dos formas mediante las que abandonara Azteca Deportes: “Siempre lo he dicho, yo me voy a ir de Azteca el día que me corran o cuando me muera”.

Por esta razón, a pesar de las múltiples ofertas que ha recibido, Christian Martinoli siempre se ha mantenido fiel a la empresa con la que forjó su nombre, uno que lo tiene entre los narradores más reconocidos en México y a quien le quedan aproximadamente otros 15 años de duración, pues ya puso fecha a su retiro como profesional.

Luis García y Christian Martinoli han mencionado que el "Doctor" tiene la costumbre de patear balones dentro del set de TV Azteca (Foto: Instagram/garciaposti)

En una charla con Lorenza García, hija de su compañero Luis García, Christian reveló que su intención es retirarse lo más pronto posible de los medios de comunicación y enfatizó que no se ve como relator con una edad avanzada como algunos otros de sus colegas.

“Creo que con esta velocidad con la que crecen los medios de comunicación, no me veo como mucha gente a la que yo respeto muchísimo como José Ramón, Orvañanos Carlos Albert o el Perro Bermúdez, personas que tienen 70 años o más y siguen trabajando. Yo a los 70 años por supuesto no me veo trabajando en esto”, afirmó Martinoli.

Además, agregó que su límite dentro del negocio de la televisión deportiva es a los 60 años: “Si bien me va, yo a los 60 años como máximo ya es mi límite, me lo he propuesto así. Cuando termine mi contrato con Azteca tendré cerca de 51 años entonces veré la manera de retirarme a los 60 o si puedo antes”.

