Mike Tyson aseguró a Andy Ruiz que puede volver a ser campeón mundial

La proeza de Andy Ruiz en contra de Anthony Joshua el 1 de junio de 2019 lo catapultó en el radar de la élite del pugilismo. No obstante, seis meses después, el británico, en calidad de retador, recuperó su cetro y arrebató la gloria al Destroyer. El episodio fue recordado y lamentado por el boxeador mexico-americano en una charla cara a cara con Mike Tyson. Sin embargo, el legendario atleta le aseguró que puede volver a pelear por los reconocimientos que perdió.

“Pero escucha, no ha terminado. Aún eres un pequeño bebé y no has terminado. No has terminado (...) Sigue peleando con la creencia de que tú puedes. Confía en ti. Vamos, fuiste el Campeón del mundo y vas a tener millones de oportunidades. No sientas vergüenza de ti mismo, estás en una gran posición en tu vida”, fueron las palabras con las que Iron Mike interrumpió el discurso de Ruiz Jr en su podcast HotBoxin’.

En 2019, Andy Ruiz, alejado de todos los estándares estéticos que prevalecen en el boxeo, saltó a la fama. En aquel año, Anthony Joshua era el triple campeón del mundo en la categoría de peso pesado y se preparaba para enfrentar una defensa en contra de Jarrell Miller. Sin embargo, un resultado positivo en los exámenes antidoping dejó sin rival al gigante británico y se abrió la oportunidad para el desconocido atleta.

Andy Ruiz, con los complejos de su físico en su contra, logró lo que ningún mexicano consiguió en la historia de este deporte local hasta entonces (AFP)

Desde su incursión en el deporte, Ruiz junior ha representado a Mexicali a pesar de haber nacido en California, Estados Unidos. Así, con la bandera de México de por medio, envió mensajes a Eddie Hearn, promotor de Anthony Joshua, para ocupar la plaza vacante de retador. Las negociaciones iniciaron y finalizaron por confirmar el combate el 1 de mayo de 2019, un mes antes del gran evento.

Así, con 268 libras encima, las críticas por su aspecto y siendo el menos favorito para la contienda, Andy Ruiz se presentó ante un confiado Joshua. Como la mayoría de los aficionados esperaba, el británico mandó a la lona a Joshua en el tercer asalto, sin embargo, logró reponerse y revertir el resultado en el séptimo round. Así, el mexico-americano se hizo de los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El resultado sorprendió a todos y Joshua solicitó la revancha programada seis meses después. Sin embargo, durante dicho periodo los roles se invirtieron. Ruiz, confiado en mantener el cetro, se alejó del rigor al interior del gimnasio y extendió los festejos de la noche gloriosa en el Madison Square Garden de Nueva York. Su rival, con el objetivo claro, dejó de subestimar al mexicano y emprendió una exigente preparación.

Seis meses después, Joshua recuperó su cetro y terminó con la gloria de Ruiz (Foto: Andrew Couldridge/REUTERS)

“No hice las cosas que se supone debí haber hecho. No escuché a mi esquina o a mi familia hasta cierto punto porque en ese tiempo había esperado 28 años para volver mis sueños realidad. Desearía recuperarlo todo y volver al gimnasio, estar listo para mi segunda pelea contra Joshua, pero el tiempo pasa muy rápido”, recordó el excampeón de peso completo antes de ser interrumpido por Tyson.

En la actualidad, Ruiz ha hecho saber su deseo por volver a enfrentar a Joshua en una tercera pelea. Aunque Eddie Hearn conoce las intenciones, el pacto luce complicado, pues nuevas rivalidades se han cruzado en el camino del británico. A pesar de poseer tres de los cinturones de la división, está catalogado como el segundo mejor de peso completo. Con esa clasificación defenderá sus fajillas ante Deontay Wilder, el tercer lugar.

En caso de vencer, deberá hacer lo propio contra Tyson Fury, el otro monarca y mejor púgil de su peso, así como con Oleksander Usyk, quienes ya expresaron la misma intención que Ruiz. Todos ellos lucen mejor posicionados que el mexicano, quien ostenta el sexto lugar de acuerdo con ESPN, por lo que en el mediano plazo podría volver al camino por recuperar la efímera gloria que lo volvió famoso en 2019.

