“Estoy listo”: Andy Ruiz Jr. busca el tercer combate con Anthony Joshua

La división de los pesos pesados sigue teniendo muchos movimientos. Mientras la pelea por la unificación entre el estadounidense Tyson Fury y el británico Anthony Joshua se cae y ambos peleadores tienen nuevos retadores a sus cetros, todavía queda pendiente una revancha.

Eddie Hearn, el promotor de Joshua tiene hasta el fin del mes de mayo para arreglar el contrato con Oleksandr Usyk y enfrentarlo como defensa obligatoria de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), per, aunque tiene eso en puerta también piensa en otras peleas como una trilogía con el mexicoamericano Andy Ruiz Jr.

El pugilista regresó este 2021 ya bajo la guía del coach Eddy Reynoso de Canelo Team, tras más de un año de ausencia en el ring y tras su victoria con Chris Arreola hace unas semans, tomó su celular para decirle a Eddie Hearn que está listo para enfrentar Joshua de nuevo.

En declaraciones para IFLTV, Hearn declaró que podría tener un buen negocio con Usyk, pero que también tiene en mente al ex campeón.

“En un mundo ideal, <b>si hay buenos negocios que hacer con Oleksandr Usyk,</b> también debe ser un buen negocio para él, esa es la siguiente pelea. <b>No descartaría ningún escenario en este momento para Anthony Joshua.</b> Probablemente tengamos 10 días para decidir qué vamos a hacer. <b>Hay varias opciones, si vas a Estados Unidos,</b> él (Andy Ruiz) ya me escribió en Instagram y me dijo ‘<b>Estoy listo, hagamos esto, AJ vs Ruiz tres’”.</b>