Serena Williams anunció que no disputará los Juegos Olímpicos de Tokio con unas enigmáticas declaraciones

Serena Williams anunció que no disputará los JJOO de Tokio (Reuters)

Éste domingo, la ex número uno del mundo Serena Williams anunció que no viajará a Tokio para competir en los Juegos Olímpicos con unas declaraciones en las que prefirió no dar a conocer las razones por las que tomó dicha decisión.

Williams, que cumplirá 40 años en septiembre, ganó el título individual en Londres 2012 y también ha conseguido tres medallas de oro en dobles con su hermana Venus en Sídney (2000), Pekín (2008) y en la capital británica.

“En realidad, estoy dentro de la lista olímpica. ... No que yo sepa. Si fuera así, no debería estarlo”, le explicó Williams, ganadora de 23 títulos del Grand Slam en individuales, a los periodistas antes del inicio de Wimbledon.

Serena Williams no quiso explicar las razones de su decisión (reuters)

Rafa Nadal y Dominic Thiem también han optado por no participar en los Juegos de Tokio, que comienzan el 23 de julio. Roger Federer, que también cumple 40 años en agosto, dijo que le gustaría ir a la cita olímpica pero destacó que tomará una decisión después de Wimbledon.

El público y los expertos médicos de Japón están preocupados por la posibilidad de que el mayor evento deportivo del mundo, retrasado durante un año debido a los brotes de COVID-19, pueda desencadenar una nueva ola de infecciones.

Los organizadores han prohibido a los familiares de los deportistas asistir a los Juegos debido a los protocolos de seguridad sanitaria, mientras que los espectadores extranjeros también estarán excluidos y el público local restringido.

Las restricciones a las llegadas de extranjeros harían que Williams deba separarse de su hija Alexis Olympia, nacida en 2017. “Hay muchas razones por las que tomé mi decisión”, dijo Williams. “Realmente no quiero (...) entrar en ellas hoy. Tal vez otro día. Lo siento”, sostuvo.

Serena Williams cosechó tres medallas doradas en dobles junto a su hermana (Reuters)

A una pregunta sobre las sensaciones por perderse unos Juegos Olímpicos, Williams respondió: “No lo he pensado. En el pasado, ha sido un sitio maravilloso. No lo he pensado, y trataré de no pensar mucho en ello”.

En los Juegos de Río de Janeiro 2016, Serena Williams perdió en la tercera ronda de individuales ante la ucraniana Elina Svitolina y las hermanas cayeron en la primera ronda de dobles. Previo a a ello, tenían foja de 15-0 como dupla olímpica.





