Iván García también denunció irregularidades en el proceso selectivo del equipo de clavados a Tokio

Randal Willars Valdez e Ivan García no participarán en la competencia donde se posicionaban como los mejores ( Foto:Issei Kato/ REUTERS)

Iván “Pollo” García, se unió a la lista de atletas que alzaron la voz en contra del proceso selectivo para Tokio 2021. A pesar de que el clavadista ya tiene asegurado su boleto a la justa deportiva; criticó a la Federación Mexicana de Natación (FMN), luego de que él junto con su compañero Randal Willars, no fueran tomados en cuenta para la competencia de plataforma de 10 metros.

El clavadista aseguró durante una entrevista para ESPN, que el proceso selectivo del Control Técnico en el CNAR fue un completo descaro y agregó que al descártalo a él y su compañero Randal Willars, la selección de clavados perdió la mejor oportunidad de ganar una medalla.

“La verdad que fue una mala planeación, para mí fue un descaro lo que hizo la Federación, porque había sacado la convocatoria como un Control Técnico, en el cual se iban a evaluar posibilidades de medallas reales en Juegos Olímpicos, trayectoria, clavados, grado de dificultad, muchas cosas, y por esa parte dije estoy tranquilo, porque hoy por hoy la mejor pareja en 10m somos Randal y yo”, señaló García, uno de los clavadistas más perjudicados por el proceso selectivo.

El clavadista afirmó que tienen mucho tiempo sin saber del presidente de la FMN (Foto: Twitter-@IvanGarciaPollo)

Además, enfatizó que tiene mucho tiempo sin saber de Kiril Todorov, presidente de la FMN, y relató diversas irregularidades del selectivo como no respetar la fecha establecida y no avisar con suficiente tiempo de anticipación cuándo se celebraría la nueva competencia interna.

“En este proceso hubo muchas cosas que no tuvieron que haber pasado. Fue una competencia muy extraña, por llamarlo de esta manera, te explico por qué: la fecha que había fijado la Federación Mexicana de Natación, que fue de palabra, porque cabe resaltar que nuestro presidente (Kiril Todorov) tiene años que no lo veo, no nos contesta las llamadas”.

Por otro lado, dejó claro que no existía ninguna formalidad por parte de la Federación en el selectivo: “Dos días antes de que se hiciera la competencia me dice mi entrenador que al parecer se canceló esa fecha, entonces yo le pregunté cuál iba a ser la fecha, porque aquí hay muchas cuestiones: no somos máquinas nosotros, no podemos mantenernos al 100 por ciento todos los días y esperando a que al presidente de la Federación (Mexicana de Natación) se le ocurra decir una fecha”, sentenció.

Ivan García aseguró que está buscando lo justo para él y su compañero (Foto: Issei Kato/ REUTERS)

Luego de la cancelación del selectivo, Iván tuvo que someterse a un tratamiento de tres semanas para aliviar algunas molestias musculares que tenía. No obstante, durante ese lapso de tiempo, fue cuando recibió la noticia de la fecha de la competencia interna para integrar la selección de clavados.

“De un día a otro sale la famosa convocatoria. El Control Técnico, salió el lunes y competíamos el viernes. Estuvimos intentando buscar al presidente de la Federación para que nos diera la fecha, nunca nos dio ni fecha, ni palabra, ni la cara, ni nada y resulta que saca una convocatoria con cuatro días de anticipación, lo cual no tiene validez, porque una convocatoria tiene que tener 60 días de vigencia antes de la competencia”, afirmó.

Por último, concluyó la charla, deseando que sus palabras no lo afectaran pues era una opinión fundamentada y la real sobre los hechos: “Espero que no haya consecuencias por hablar, en teoría estamos en un país libre de expresión y no estoy diciendo mentiras, todo está claramente justificado. Sobre las posibles de medallas, obviamente todo mundo sabe que en sincronizados es donde puede caer la medalla más fácil, que nunca es fácil. Mi intención tampoco es hacer una revolución, ni una guerra, ni pelear, simplemente estoy buscando lo justo para mí, estoy buscando lo que nos merecemos tanto Randal (Willars) como yo”, enfatizó.

