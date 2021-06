Toni Kroos reveló el diálogo que mantuvo con Cristiano Ronaldo tras el triunfo de Alemania a Portugal en la Eurocopa

La charla entre Toni Kroos y Cristiano Ronaldo (Reuters)

El sábado Alemania venció 4 a 2 a Portugal por la segunda jornada del Grupo F de la Eurocopa y el encuentro sirvió no sólo para darle un empujón matemático y anímico al seleccionado germano que había perdido con Francia en el debut, sino además como reencuentro de algunos ex compañeros de clubes. Dos de ellos son Cristiano Ronaldo y Toni Kroos, referentes de sus selecciones, pero también piezas claves del Real Madrid que con Zinedine Zidane al mando conquistó tres Champions League de manera consecutiva.

El mediocampista alemán, que aún viste la camiseta blanca, y el astro portugués que desde 2018 defiende los colores de la Juventus mantuvieron un breve y amistoso diálogo después de que el árbitro pitó el final del duelo. “Jugué con él durante cuatro temporadas y no exagero cuando digo que por supuesto he tenido los mayores éxitos con él y gracias a él. Fuimos vecinos de vestuario (se cambiaban al lado) todo el tiempo. Así que, por supuesto, me alegré de volver a verlo. Se fue hace mucho tiempo y no nos vemos tan a menudo. No jugamos contra la Juventus”, declaró Kroos en el podcast Einfach mal Luppen que tiene con su hermano.

Juntos conquistaron 11 títulos en el Real Madrid, pero los más recordados son las tres Champions obtenidas entre 2016 y 2018. El ex futbolista del Bayern Múnich reveló algunos detalles del diálogo que tuvo con su amigo: “Hablamos brevemente sobre el partido, por supuesto, pero también sobre los partidos que están por venir. Le deseé la mejor de las suertes y espero que se clasifiquen para la siguiente ronda junto a nosotros. Aparte de eso, le pregunté cómo le estaba yendo en Italia, ha estado allí durante tres años.No tienes todo el tiempo del mundo después del partido y no pasas desapercibido. Ya dentro, también cambiamos las camisetas. Fue bonito volverlo a ver”.

Es decir, que en la charla evitaron hablar sobre el futuro de CR7, quien pese a tener contrato con la Juventus la prensa europea insiste en que podría marcharse al París Saint-Germain (PSG).

Kroos también se reencontró con Pepe, central de Portugal, quien aterrizó en el Real Madrid en 2007 y se terminó asentando en el equipo más adelante, siendo clave en la campaña de 2013/14 y la 2014/15. “Pepe es también un tipo sobresaliente que a veces parece muy salvaje en el campo y no parece tan agradable, pero lo es totalmente fuera del campo. Y Cristiano exactamente lo mismo”, sostuvo el jugador alemán.

La selección germana, que ostenta 3 puntos en el Grupo F volverá a presentarse este miércoles ante Hungría con la misión de ganar para clasificarse a los octavos de final de la Eurocopa. Por su parte, Portugal deberá hacer lo propio contra Francia, líder de la zona con 4 unidades y último campeón mundial.

SEGUIR LEYENDO: