Checo Pérez reveló a qué se hubiera dedicado en caso no llegar a la Fórmula 1

Sergio Pérez en un fiel seguidor del América (Foto: Instagram/schecoperez)

El piloto mexicano, Sergio Pérez, ha dejado clara su afición por el equipo de las Águilas del América. En ese sentido, el tapatío declaró que le hubiera gustado ser futbolista profesional y militar con los azulcremas si no hubiera llegado a la Fórmula 1.

“Me veía jugando en el América, pero pensaba que nunca tendría la oportunidad de llegar a la Fórmula Uno. No hay niño que no sienta que es el mejor futbolista del mundo y pensaba que en el futbol tenía buen futuro, pero me di cuenta rápido que no”, dijo Checo Pérez en una entrevista para Red Bull México.

Además, el piloto de Red Bull, comentó que en caso de no haber sido piloto o futbolista, le hubiera gustado dedicarse al mundo de las leyes y desempeñarse como abogado o en dado caso, haber sido banquero, pues eso conlleva una serie de emociones que le gusta experimentar: “tiene esa adrenalina que me gusta día con día”.

Sergio, quien ganó la pasada carrera en Azerbaiyán, ya se encuentra en Francia, listo para las calificaciones y la carrera, en la cual buscará igualar lo hecho en el circuito de Bakú.

Pérez ha cumplido con las expectativas de Red Bull (Foto:JOSE SENA GOULAO/EFE/Archivo)

La victoria de la semana pasada es la que mejor sabor de boca le ha dejado al mexicano, pues la presión que soporta en Red Bull es mayor a la de sus anteriores escuderías. “La primera victoria nunca se olvida, pero esta con Red Bull es diferente, es equipo nuevo, hay más presión y la carrera fue intensa y dura de principio a fin”, destacó.

Por otro lado, el corredor de 31 años, charló acerca de aspectos más personales y mencionó que previo a subirse a su monoplaza escucha su canción favorita, “Color esperanza” de Diego Torres. Además dejó en claro que no le gusta bailar reggaetón: “No me gusta. Soy más tranquilo. Normalmente había que perrear (en el antro), pero soy más de pop en inglés y español. Me gusta Alejandro Sanz, Diego Torres. Color esperanza la escucho antes de las carreras”.

Para culminar con el confesionario, Checo aceptó que extraña muchas cosas de México, principalmente a sus amigos y familiares, pero también la comida: “Las tortas ahogadas, la comida, mi familia, mis amigos, mi vida personal en mi país, tengo grandes amigos en el mundo, pero nada como casa. También me gustan los tacos al pastor, soy de los que los piden con piña y con chile del que pica aunque después se sufra”

Sergio “Checo” Pérez, ha comenzado a responder todos los comentarios que ha recibido desde que se enfundó en los colores de Red Bull. Su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán fue una muestra de lo que el mexicano puede hacer y de lo que Red Bull espera del piloto mexicano.

Checo Pérez espera repetir lo que hizo en el circuito de Bakú (Foto:Maxim Shemetov/EFE)

Su adaptación y su evolución, carrera tras carrera, hace soñar a los Toros Rojos con derrocar, de una vez por todas el mandato de su acérrimo rival, Mercedes.

Para Pérez, el tener un duelo ante el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, resultó un importante parámetro, pero también consideró esa experiencia como una lección sobre el comportamiento de su rival.

“No es lo mismo tener a un Hamilton detrás con un Mercedes que a cualquier otro piloto, es en ese momento que entiendes lo bueno que es, cómo maneja su carrera, los momentos que empuja, los momentos que guarda”.

“Creo que ha sido mi carrera más cercana con él en toda mi historia. He entendido mucho de como se comporta. Básicamente no me dejó respirar de principio a fin”.

SEGUIR LEYENDO: