La boxeadora mexicana Jackie Nava buscará ganar un título mundial antes de su retiro

Jackie Nava celebró 20 años de trayectoria (Foto: Cuartoscuro)

La ex campeona mundial de boxeo, Jackie Nava, celebró este martes 20 años de trayectoria, y espera poder coronarse por última vez antes de su retiro. Buscará ser campeona de peso supergallo por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para así cerrar con broche de oro su carrera en el mundo del pugilismo.

“Quiero pelear por el título supergallo, deseo ese campeonato antes de retirarme. Yo tengo mucha confianza en que puedo ganar ese campeonato”, confesó la pugilista de 41 años en rueda de prensa.

Nava explicó que esperará que la actual monarca supergallo del CMB, la mexicana Yamileth Mercado, de 23 años, mantenga su título ante la estadounidense Angélica Rascón, el próximo 26 de junio, para poder retar a Yamileth en octubre.

“El tiempo pasa rápido y yo quiero ser campeona antes del retiro, es un reto personal. Reconozco que no será sencillo porque Yamileth es una rival joven que me puede poner en peligro, pero sé que puedo lograrlo, confío en que se dé esa pelea para octubre”, señaló.

La boxeadora mexicana Jackie Nava celebra tras vencer a la venezolana Alys Sánchez (Foto: José Méndez/EFE/Archivo)

Cabe recordar que la última pelea de la pugilista tuvo lugar en marzo del año pasado, donde enfrentó a su compatriota Karina Fernández y logró imponerse por decisión unánime. Con ello, Jackie Nava o “Princesa Azteca”, como es mejor conocida, dejó su récord en 37 combates ganados, 16 de ellos por nocaut, cuatro empates y cuatro derrotas.

Respecto a la posibilidad de medirse a la mexicana Mariana “Barbie” Juárez, también de 41 años, Nava reconoció que en este momento prefiere enfocarse en concretar la pelea por el título ante Yamileth.

“No está descartada una pelea con la Barbie, pero la verdad es que ya no se ha negociado, aunado a eso está la posibilidad de pelear por el campeonato y esa es mi prioridad”, expresó.

Jackie Nava, fue reconocida este martes por el presidente del Consejo Mexicano de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, quien le hizo entrega de un cinturón conmemorativo con el número 20 grabado en reconocimiento a sus dos décadas de carrera. El principal objetivo del evento, fue que el mundo del boxeo reconociera el legado de la tijuanense.

Bajo la premisa de jamás rendirse, además del esfuerzo permanente, Nava se afianzó como una referente histórica en el deporte mexicano; tras alcanzar la cima mundial.

Jackie Nava, planea ir por el el título supergallo antes de su retiro (Foto: Cuartoscuro)

En ese sentido, la Princesa Azteca, confesó que recibir este reconocimiento la deja con la responsabilidad de mantenerse como un ejemplo para que más mujeres se abran camino en el boxeo. Además compartió el mérito con su equipo de trabajo y con su esposo.

“Sabemos que 20 años son esfuerzo, trabajo, dedicación, perseverancia, en muchas situaciones, este día no es mío, es de todo mi equipo de trabajo, de todas las personas que estuvieron en cierto momento apoyándome, de todas las personas que se me han cruzado en el camino y que he aprendido de ellas. Pero sobre todo a mi esposo, porque él fue quien me fue empujando y empujando desde que éramos novios y ahora gracias a eso estamos aquí”, aseguró la pugilista.

Además, Jackie concluyó que la satisfacción más grande es poder impulsar a otras mujeres en el deporte: “Va más allá de recibir un título porque sabes que abriste puertas para que hoy muchas chicas se dediquen al boxeo. Cuando yo inicié no se le daba valor al boxeo de mujeres y puedo decir que hoy es diferente y yo fui parte de ello”.

