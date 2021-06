Así criticó Edson Álvarez a los influencers que violaron la veda electoral

Edson Álvarez se ha convertido en un jugador muy importante para el Ajax (Foto: Eddie Keogh/ REUTERS)

La polémica generada entorno a un grupo de influencers, que promocionaron a un partido político a través de sus historias en Instagram en periodo de veda electoral, ha llegado a oídos del futbolista Edson Álvarez. A través de su cuenta de Instagram, el jugador del Ajax, compartió unas historias en las que deja ver un video grabado anteriormente por el conductor de televisión, Facundo en donde expresa su opinión y reprueba dichos actos.

El futbolista, únicamente se limitó a compartir el video con emojis que simulan una actitud de asco. Pero al parecer, sus seguidores confundieron la postura del futbolista pues más tarde tuvo que aclarar su mensaje: “No estoy molesto con Facundo. Al contrario, aplaudo el valor de decir lo que muchos queremos. Los emojis fueron en contra de todos esos ‘influencers”, escribió el futbolista.

En el video que compartió el futbolista mexicano; Facundo acusó a dichos personajes públicos de incurrir en un delito al promover en sus redes sociales al partido Verde durante la veda electoral. Además, los calificó de vendepatrias: “El que ayer vendiste tu opinión y quizás hasta tu voto a un partido político, si el día de mañana te asaltan en la calle, se roban tu coche o crees que lo que estás recibiendo de tu nación por lo que pagas de impuestos es muy poco, no te quejes porque tú eres parte de la corrupción”, mencionó el conductor de televisión.

Edson Álvarez, compartió un mensaje en contra de los influencers que promovieron un partido político en veda electoral (Foto: Instagram@edsonnalvarez)

Además, añadió que tales acciones perjudican al país: “Tú eres parte de la tranza de este país por recibir dinero sucio en plena veda electoral, para hacer propaganda política a un partido en el que ni siquiera crees y que está haciendo trampa, tú eres parte de la trampa, de la tranza y de la corrupción”, sentenció.

Cabe recordar, que el Machín, participó recientemente con el combinado tricolor en la Concacaf Nations League. Sin embargo, en dicha competencia se consumó la primera derrota del equipo bajo el mando de Gerardo Martino.

Luego de que no pudieran consumar la victoria frente a Estados Unidos, Edson Álvarez prefirió desviar el tema e incitar a la prensa a hablar del nivel mostrado por el Tricolor en la Final de la Nations League: “Ojalá ustedes tengan el criterio de transmitirle a la gente el partido que hicimos, no sólo por la derrota ojalá manden un buen mensaje, jugar con Estados Unidos, más con los jugadores no es nada fácil, como hicimos tiene un gran mérito”, dijo el mediocampista del Ajax de Holanda.

Asimismo, Álvarez no quiso hablar sobre si el arbitraje de John Pitti, quien marcó un polémico penal a favor de Estados Unidos a ocho minutos de que culminara el tiempo extra. “No, del arbitraje no tenemos que enfocarnos en eso. Nos enfocamos en lo que teníamos que hacer, decisiones afectaron en las dos partes, no sé si era penal de las dos partes, no cabe duda que todo el equipo tiene un buen sabor de boca”.

El defensor Edson Álvarez de México durante un partido de la selección mexicana (Foto: Bienvenido Velasco/EFE/Archivo)

Es preciso destacar, que Edson Álvarez fue de los últimos mexicanos que fueron a probar suerte en Europa, tuvo una temporada de altibajos con el Ajax, pero se espera que para la siguiente temporada, sea uno de los jugadores clave de su equipo.

En una charla con De Telegraaf, el visor Mike Verweij comentó que Edson podría ser uno de los centrales indiscutibles para el Ajax la temporada que viene. Es casi un hecho que Joel Veltman se irá del club y será la oportunidad para que el mexicano sume más minutos y se coloque como titular. Ahora sí jugaría en la central y no en la contención.

SEGUIR LEYENDO: