Edson Álvarez podría perderse los JJOO de Tokio, cuál es la razón

El defensor Edson Álvarez de México durante un partido de la selección mexicana (Foto: Bienvenido Velasco/EFE/Archivo)

Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana Sub- 23 que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, se enfrenta a un nuevo desafío. Edson Álvarez, futbolista del Ajax de Holanda, podría no ser cedido por su club para esta competencia.

Al no disputarse en Fecha FIFA, los equipos no están obligados a prestar a sus jugadores. Pese a que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) hará lo posible para que el equipo holandés lo deje, su presencia no está asegurada.

“En este último tema el que habla directamente es Gerardo Torrado, él me mantiene informado, parece que es complicada la situación. Es un equipo (Ajax) que tiene muchos partidos, es un jugador importante para su club y está ahí. Se ve un poco complicado que pueda estar con nosotros, pero no perdemos la ilusión de que el club lo pueda ceder y el entrenador pueda ayudar para que esté con nosotros”, reveló Lozano este sábado tras la victoria por 1-0 sobre Rumania.

Edson Álvarez podría perderse los Juegos Olímpicos de Tokio (Foto: Jerome Miron/REUTERS)

Por lo pronto, tiene la difícil misión de reducir la lista final para los Juegos Olímpicos a solamente 18 jugadores, incluyendo los tres refuerzos mayores de 23 años. La labor no es sencilla, pero el entrenador promete ser franco al momento de comunicarle la mala noticia a quienes finalmente no podrán estar en Tokio.

“Claro que es difícil, pero no se acaba el mundo, habrá quien piensen que sí, por lo que ha luchado y las grandes expectativas que tenga para estar en una gran competencia. Trataré de ser franco, no sé si seré justo o no porque para quienes no estén, seguramente no lo seré, pero ser franco”, señaló.

Por otro lado, adelantó que tomará muy en cuenta el desempeño que muestre en el presente cada jugador y no podrá esperar a que un futbolista recupere nivel, pues la competencia es inmediata. “Si tenemos en mente un mapa de jugadores o una prelista, sería muy factible que esos jugadores estén dentro. Hoy (en el amistoso contra Rumania) vimos jugadores que no estuvieron en el Preolímpico y me sorprendieron para bien. Estos partidos servirán para seguir mejorando en lo colectivo y después tendremos la difícil decisión de escoger a 18”, sentenció.

Asimismo, comenzaron a circular los nombres de Héctor Herrera, Hirving Lozano y Guillermo Ochoa como los posibles refuerzos y buscar la medalla de oro, tal como sucedió en Londres 2012.

El Ajax podría no ceder a Edson Álvarez (Foto: Eddie Keogh/ REUTERS)

“Está abierto todavía y para eso nos va servir esta gira de tres partidos para ver. Si bien hay jugadores con la selección mayor, también nos sirve para ver qué posiciones creemos que nos puede venir mejor un jugador mayor. Estoy en lo mismo, hay opciones en la portería, en la defensa, media delantera. Opciones están ahí, ahora hay que analizar y ver dónde requiere más esta Selección y a partir de ahí tomar una decisión”, afirmó.

Finalmente, adelantó que en el próximo partido amistoso, ante Arabia Saudita, también en Marbella, España, se verá a un equipo diferente, pues son los últimos exámenes para que los jugadores confirmen su lugar en la lista definitiva rumbo a los Juegos Olímpicos.

“Haremos cambios porque si traemos 24 jugadores es para darle minutos a todos, siempre y cuando se lo ganen. Habrá muchos cambios en el siguiente partido. Rumania nos complicó mucho, clasificó porque dejó a equipos fuera como Inglaterra que era de los más fuertes y solamente perdió con Alemania, con Francia empató, le ganó a Inglaterra, hizo muy buenos partidos”, concluyó el técnico.

SEGUIR LEYENDO: