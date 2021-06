Adrián Aldrete fue campeón con Cruz Azul sin saber que tenía tres ligamentos rotos

Adrián Aldrete contó el motivo de su más reciente cirugía (Video: Instagram@aldrett)

El defensa lateral, Adrián Aldrete, sorprendió a los seguidores de La Máquina con una serie de historias donde se le observó en la cama de un hospital con el pie izquierdo vendado. Las preguntas no se hicieron esperar, pues el futbolista tuvo participación en la final del Guard1anes 2021 contra Santos. Ante ello, el día de hoy publicó una serie de videos donde notificó que fue sometido a una operación debido a la lesión que lo aquejó durante todo el torneo.

“La liguilla antepasada, contra Pumas, no sé si recuerdan que en el primer partido salí lesionado. Tuve un esguince de tercer grado y no nos habíamos dado cuenta de la magnitud. Me repararon cuatro ligamentos, tres completamente rotos. Así estuve jugando la temporada pasada”, confesó por medio de una serie de historias publicadas en la cuenta de @aldrett en Instagram.

En la semifinal del Torneo Guard1anes 2020, el defensor tuvo que ser sustituido en el minuto 21 luego de quejarse de un golpe en la pierna izquierda. Por ese motivo, no pudo ser considerado por Robert Dante Siboldi para el encuentro de vuelta, cuando los Pumas remontaron el marcador de cuatro goles a cero.

Adrián Aldrete de Cruz Azul toma un balón durante un partido contra Monterrey por la jornada 16 del Torneo Guard1anes 2020 celebrado en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra/Archivo

Un mes después, cuando Cruz Azul perdió contra Puebla en la jornada 2 del Guard1anes 2021, su aparente recuperación lo puso en el radar de Juan Reynoso. De esa forma, tuvo sus primeros minutos en el torneo. Sin embargo, desde ese momento y durante el resto del torneo estuvo “haciendo mucha fuerza, entrenando mucho. Pero, obviamente, no me dejaba tal cual”, aseguró Aldrete.

