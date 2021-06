Federación de Fútbol también castigará al comisario que agredió al hijo del portero Jesús Corona

El comisario de la Liga MX agredió al hijo del arquero de Cruz Azul (Video: Twitter @MarcoCancino)

La polémica por la pelea protagonizada al término de los 90 minutos de la final entre Cruz Azul y Santos, en la cancha del Estadio Azteca, continúa. Luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunciara dos partidos de suspensión como castigo al portero José de Jesús Corona, este jueves también confirmó la sanción en contra de Odilón Trujillo por la agresión que encaminó en contra del hijo del veterano.

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Comisión informó que llevó a cabo una investigación de “los hechos en los que se vio envuelto el Comisario, Sr. José Odilón Trujillo Macedo, al término del partido de vuelta de la Final”. En ese sentido, determinaron sancionarlo con fundamento en los artículos 80 y 82:

“Por actuar de manera inapropiada en contra de un recogebalones, aplicando una suspensión de 4 partidos, en los cuales no podrá tener ningún tipo de participación en ningún encuentro oficial organizado por la FMF”, según indica el comunicado.

Foto: Captura de Twitter @MarcoCancino

Es necesario destacar que no existe una acción específica para sancionar este tipo de conducta, así lo indica el primero de los artículos citados. Por el contrario, la sanción fue decretada de acuerdo con la consideración de los integrantes de dicha Comisión. En tanto, en el artículo 82 del Reglamento de Sanciones se menciona que la entidad está facultada para sancionar a los Oficiales de Partido. De igual forma, no podrá desempeñar cerca de 11 actividades durante el periodo señalado.

Misael Corona, hijo del portero, quien juega en las divisiones inferiores del Cruz Azul, asistió como recogebalones a la final del Guard1anes 2021. De acuerdo con su testimonio, antes de ingresar al terreno de juego recibieron las instrucciones correspondientes a la labor que desempeñaron. Al final, Trujillo preguntó en voz alta “¿Quién es Misael Corona?”. Su nombre fue el único que mencionó y, después de identificarlo, no dijo ni una palabra más.

“Al final del partido mi reacción fue ir a abrazar a mi papá y sentí cómo me empezaron a jalar y gritar muy prepotentemente. Era el mismo comisionado que me había preguntado mi nombre al inicio del juego. Mi papá volteó y le dijo que yo era su hijo (el comisionado ya sabía obviamente) pero él continuó gritándome y empujándome”, se lee en una publicación en el perfil de instagram de @misael_corona_.

El arquero consiguió su primer título de liga a los 40 años (Foto: Twitter / @CruzAzul)

Durante la transmisión de los festejos, entre los gestos de alegría, destacó el conflicto entre Corona y Trujillo, aunque sólo se difundió por un par de segundos. Al día siguiente se publicó la escena completa. En ella se observa que en el área grande, el portero recibió la visita de compañeros y miembros del cuerpo técnico, entre quienes se encontró su hijo.

Obedeciendo al acuerdo sobre el ingreso de familiares y amigos al terreno de juego en caso de coronarse, en un momento se vio rodeado por seis personas. Al percatarse, el comisario se acercó rápidamente y separó de forma abrupta al joven del resto del grupo. En ese momento, su padre se encontraba abrazando a un par de personas, pero cuando finalizó corrió al lugar donde discutían los primeros personajes y propinó un empujón en el hombro de Odilón Trujillo.

Juan Reynoso terminó con 23 años de sequía por títulos de liga en Cruz Azul (Foto: Henry Romero/REUTERS)

“Para evitar un problema mayor lo que hice fue decirle a mi papá que ya no importaba y que ahorita regresaba. Me salí para que acabara el problema porque no quería perjudicar”, finalizó el joven. Además, unos instantes después, cuando Corona se integró a los festejos, fue solicitado por Trujillo para aclarar lo sucedido y finalizaron con un apretón de manos.

El arquero de Cruz Azul recibió una sanción de dos partidos oficiales sin jugar. En ese sentido, se podría perder el encuentro de Campeón de Campeones en contra de León. Sin embargo, de acuerdo con información de ESPN, en la directiva de Cruz Azul analizan la posibilidad de apelar la sanción.

SEGUIR LEYENDO: