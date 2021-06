De Netflix a la realidad: la verdad detrás del supuesto arribo de Club Cuervos a la Primera División de México

(Foto: Twitter/@ClubDeCuervos)

Por ahí dicen que la realidad supera a la ficción y para muestra la noticia que ha sonado en el ámbito futbolístico, específicamente en la Liga MX.

Y es que el famoso Club de Cuervos, conjunto conocido por la serie de Netflix, podría hacer su aparición en el máximo circuito del Fútbol Mexicano.

Carlos Alazraki, dueño de los derechos del nombre Club de Cuervos, informó que compró al equipo mexicano Atlético San Luis.

El publicista habló al respecto sobre la compra del equipo a través de a través de su programa de YouTube “Atypical TV”.

“A miren, no les he platicado, ya compramos al Atlético San Luis junto con unos inversionistas gringos que les gusta el beisbol”, declaró Alazraki en su programa.

A pesar de que todavía no está confirmado, varias versiones periodísticas apuntan que el nuevo nombre del equipo será Club de Cuervos, así como en la emblemática serie.

Incluso, en redes sociales, varios fanáticos han publicado lo que sería el uniforme del equipo. De acuerdo con las publicaciones, Club de Cuervos jugaría en Primera División con sus uniformes albinegro de local y auriazul de visitante.

De acuerdo con información de la Liga MX, el precio de la franquicia del Atlético San Luis, tomando en cuenta que arrancará de cero el porcentaje, ronda entre los 40 millones de dólares.

Uno de los inversionistas del proyecto Cuervos es Jeff Luhnow, exgerente general de los Houston Astros de Grandes Ligas, quien tiene raíces mexicanas y que salió del equipo debido al escándalo del robo de señales a otros equipos entre 2017 y 2018.

Luhnow intentó hace un año comprar una franquicia de Liga MX, al Puebla, pero no se pudo llegar a un acuerdo en lo económico y ahora le apunta a San Luis.

OTRA SEÑAL DE CUERVOS

Otra pista para pensar que Club de Cuervos será una realidad es que activaron su cuenta oficial de Twitter. Luego de dos años sin publicar nada, el conjunto de Nuevo Toledo publicó un emoji de ojos con asombro.

La divertida serie es la primera producción original que realiza la compañía de entretenimiento por internet en México.

Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, Jesús Zavala, Aldo Escalante, Joaquín Ferreira, Alosian Vivancos, Stephanie Cayo y Antonio de la Vega, entre otros extraordinarios actores formaron parte del elenco.

“Club de Cuervos representó muchos aprendizajes: fue la primera vez en la que me involucré como productor, la primera vez que pude dirigir y en un nivel más macro, significa la satisfacción de haber sido parte de un cambio muy importante en cómo se hace y se ve la televisión en este país, eso me deja un gran sabor de boca y una sonrisa. Creo que, en 20 años cuando piense en Club de Cuervos, lo que más voy a recordar será eso, la oportunidad que tuvimos de ser pioneros y de cambiar la forma de hacer entretenimiento en este país. Es una serie que me ha dejado muchos amigos y mucho cariño”, expresó Luis Gerardo Méndez en 2019 durante la presentación de la última temporada.

