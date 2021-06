De Michael Phelps a Andrés Iniesta: grandes estrellas del deporte que sufrieron depresión como Naomi Osaka

Son varias las estrellas del deporte que tuvieron problemas de salud mental.

Tenis, atletismo, fútbol, ciclismo, natación... Ningún deporte escapa a la presión mental que sufren los atletas de alto nivel y son muchos los que han admitido haber sufrido de depresión durante su carrera. La última en manifestarse al respecto fue Naomi Osaka, la tenista que abandonó Roland Garros para cuidar su salud mental. Pero no es la primera vez que sucede, ya otras estrellas del deporte hablaron sobre estos problemas. Estos son algunos ejemplos:

IAN THORPE

El nadador australiano, cinco veces campeón olímpico, reveló en 2016 que luchaba contra una depresión desde la adolescencia y que incluso en 2014 fue hospitalizado después de que le encontraran errante y desorientado en una calle de Sídney.

Ian Thorpe fue cinco veces campeón olímpico (Foto: REUTERS)

“Soy alguien que ha luchado contra los problemas mentales desde su adolescencia”, escribió en un blog destinado a los jóvenes en 2016. “Visto desde el exterior, muchos no podían ver mi sufrimiento o entender la lucha a veces diaria que tenía que afrontar. Esto es parte de la mentira integrante de la depresión y de los problemas mentales: lo que transluce puede ser completamente diferente a la angustia interior”, agregó.

En 2014, varios meses después de recibir tratamiento, admitió su homosexualidad y fue aplaudido por el mundo del deporte por haber ayudado con ello a luchar contra la homofobia.

MICHAEL PHELPS

El más grande nadador de la historia y el deportista con más medallas olímpicas –ganó 28, de las que 23 son de oro– de todos los tiempos, reconoció haber sido víctima de la depresión después de cada uno de los Juegos Olímpicos en los que participó (de 2000 a 2016).

Michael Phelps es el deportista olímpico más laureado de la historia (AFP)

Tras Londres 2012, pasó días encerrado en una habitación, sólo, en su episodio depresivo más grave. ”He podido hacer algunas cosas increíbles en las piscinas y he luchado fuera. Hay una parte de mi vida que me gustaría no haber conocido”, declaró.

ROBERT ENKE

Alemania quedó conmocionada por el suicidio en 2009 de este arquero internacional, quien se lanzó a las vías del tren. Tuvo una gran carrera: jugó en la selección de Alemania y en equipos como el Borussia Mönchengladbach y FC Barcelona, entre otros. Su registro de penales, por ejemplo, es excepcional. Salvó 14 de los 33 a los que se enfrentó en la Bundesliga.

Robert Enke fue un futbolista alemán que se suicidó por la depresión.

Fue durante su etapa en Barcelona donde sufrió una profunda depresión y solo pudo jugar en contadas ocasiones, antes de volver a segunda división con el Tenerife. Regresó a Alemania en 2004, cuando fichó por el Hannover. Ahí fue elegido Guardameta del Año de 2005/06 por la revista alemana Kicker. Pero luego llegó la pérdida de su querida hija Laura, quien pasó un año en el hospital para después fallecer en septiembre de 2006, lo que se sumó a su gran miedo al fracaso y derivó en un trágico final.

ANDRÉS INIESTA

La estrella del fútbol español pasó por una época depresiva cuando tenía 25 años, nada más conquistar su segunda Champions League con el Barcelona en 2009 y coincidiendo con la muerte por un fallo cardíaco de su amigo del Espanyol Dani Jarque, al que luego dedicaría su gol en la final del Mundial de 2010.

“Cuando conocí la noticia tuve la impresión de recibir un puñetazo, un golpe muy potente que me dejó KO y que me hizo caer muy abajo. No estaba nada bien”, explicó el excapitán del Barça en un documental sobre él, titulado Andrés Iniesta, el héroe de inesperado.

Andrés Iniesta quedó sumergido en la depresión tras el fallecimiento de Dani Jarque (Foto: REUTERS)

Iniesta consultó con la psicóloga Inma Puig y con la ayuda del entonces técnico azulgrana, Pep Guardiola, logró superar la depresión y continuar con su carrera.

PAUL GASCOIGNE

Otro caso emblemático dentro del fútbol es del de Gascoigne, quien fuera 57 veces internacional con Inglaterra, a la que llevó a las semifinales del Mundial de Italia 90. Actualmente tiene 54 años y atravesó épocas muy oscuras en su vida. Su depresión se vio muchas veces agravada por su adicción al alcohol.

Paul Gascoigne llevó a Inglaterra a las semifinales en Italia 90 (Foto: AP)

Varios entrenadores y periodistas coinciden en que Gascoigne nunca llegó a desarrollar todo su potencial deportivo porque jamás pudo tener la fortaleza mental para hacerlo, siempre quedó envuelto en su adicción al alcohol y las drogas, que lo llevaron incluso a caer en la indigencia en 2010.

TOM DUMOULIN

Fue vencedor del Giro de Italia en 2017 y subió al podio de una gran vuelta en otras dos ocasiones (segundo en el Giro y el Tour en 2018), además de ser campeón del mundo de contrarreloj (2017) y ganar una medalla de plata en esa disciplina en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Pero el ciclista holandés también cedió ante la presión recientemente.

Tom Dumoulin ha ganado el Giro d'Italia (Foto: AP)

El pasado 23 de enero, Dumoulin anuncio su deseo de “tomar una pausa” en su carrera, que retomará la próxima semana con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio. “¿Quién sabe dónde me llevará esto? En todo caso, voy a hablar con mucha gente, reflexionar, pasear a mi perro y buscar saber qué quiero, tanto como persona como encima de la bicicleta, y lo que quiero hacer con mi vida”, explicó el corredor, quien admitió su alivio tras decidir parar. “Es como si hubiese desaparecido de mis hombros una mochila de cien kilos”.

CHRISTOPHE DOMINICI

Falleció en noviembre de 2020 a los 48 años. Tuvo una sinuosa trayectoria: desde su sublime try contra los All Blacks en el Mundial 1999 hasta caer en el pozo de la desesperanza. En un libro publicado en 2007, Dominici habló de su depresión desencadenada por varios episodios personales: “He jugado dos Mundiales con elásticos en la espalda y nunca gané. Ahora me los he sacado de encima. Espero que eso me permitirá correr más rápido”.

El francés Christophe Dominici celebrando después del partido de cuartos de final del Mundial de Rugby 2007 contra Nueva Zelanda (Foto: REUTERS)

(Con información de AFP)

