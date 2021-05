El bochornoso momento que vivió Nahuel Guzmán y Julieta Venegas

Los aeropuertos Internacionales de México han sido escenarios en donde figuras deportivas, artísticas y de la farándula han protagonizado distintos momentos únicos. En el caso del deporte, el aeropuerto se puede convertir en un escenario de aplausos y gritos de la afición, así como de reproches y encontronazos.

Pero cuando los jugadores usan los aeropuertos para realizar viajes personales, la situación cambia. Así ocurrió con Nahuel Guzmán, el arquero titular de Tigres, quien compartió una anécdota vivida en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Por medio de su perfil de Instagram, El Patón Guzmán relató aquella ocasión en la que se encontró con la cantante de pop, Julieta Venegas. Todo ocurrió antes de la crisis sanitaria por el coronavirus, cuando se podían realizar vuelos internacionales sin ninguna preocupación.

El arquero de origen argentino detalló que mientras esperaba su vuelo a su país natal en compañía de su familia, su esposa Veronica Nochetto reconoció a la intérprete de Eres para mí, por lo que se acercaron para pedirle una fotografía.

“En familia, @veronochetto me advierte de la presencia de una famosa en la fila, me giro. Era @julietavenegasp, la flaquita que aparecía x Mtv cuando era chico, ‘ahistaba’, a 3 metros de distancia”, escribió el futbolista profesional.

Cerca de Nahuel estaba su compañero de profesión, Agustín Marchesín, a quién le pidió que le tomara la fotografía. Todo parecía un encuentro cotidiano para la cantante de Pop pero la situación cambió cuando el guardameta realizó un comentario que incomodó a Julieta Venegas.

“Me le acerco con todo el carisma y la simpatía que me caracteriza, le pido una foto y ella accede amablemente”, continúo el futbolista con su narración.

Según relató el propio Guzmán, el inconveniente ocurrió cuando felicitó a la cantante por un motivo que no existía, así que el intento de un encuentro amistoso se arruinó, así lo detalló Patón en su publicación:

Una genia. Tan, pero tan genia y simpática que me animé a ir por más. Alguna idea extraña me puso en el papel de amigo, nos acomodábamos para la foto. ‘Felicitaciones’, le dije. ‘¿Por qué?’, me respondió. ‘Estas embarazada...’