Raúl Jiménez quedará fuera de toda actividad deportiva de la Selección Mexicana durante el verano

Raúl Jiménez no ha podido recuperarse de la lesión derivada de un choque de cabezas con el defensor David Luiz (Foto: Tim Keeton/REUTERS)

Luego de que en la convocatoria para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, presentada el director técnico de la Selección Mexicana Gerardo Martino, destacara la ausencia de Raúl Jiménez, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó su separación para las próximas competencias programadas en el itinerario del combinado nacional. El anuncio fue dado a conocer la noche de este martes por medio de sus redes sociales oficiales.

“Raúl Jiménez causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional de México. De común acuerdo con el club Wolverhampton Wanderers y priorizando su recuperación, el delantero mexicano no será considerado para la actividad de la Selección Nacional de México en este verano”, se lee en el comunicado.

En medio de un formidable paso por la temporada 2020-21, donde había acumulado cuatro goles en 10 apariciones, el lobo mexicano experimentó un abrupto alto en su carrera. Durante un partido contra Arsenal, en la disputa por un centro dirigido desde la esquina, el delantero se elevó para buscar el remate, pero el zaguero David Luiz hizo lo mismo e impactó su frente en un costado de la cabeza del rival. De inmediato, los dos jugadores cayeron al suelo.

Raúl Jiménez permaneció inmóvil después de la lesión (Foto: Josh Walton/REUTERS)

La escena era diferente para cada uno de los involucrados. El brasileño se movía de un lado a otro con un notable gesto de dolor en la cara, sin embargo, su lesión fue subsanada con un vendaje. Por el contrario, Jiménez quedó inmóvil. Al notar que el nueve parecía estar desmayado, sus compañeros y rivales solicitaron la atención médica.

Con su ingreso, los médicos inmovilizaron al referente del Wolverhampton y lo subieron a una camilla. De ese modo, y luego de colocar una mascarilla de oxígeno sobre sus vías respiratorias, lo retiraron de la cancha para trasladarlo de forma urgente al hospital más cercano, en la ciudad de Londres. Todo aconteció cuando ni siquiera habían transcurrido los primeros quince minutos del partido.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entonces entrenador del equipo, Nuno Espirito Santo, declaró que el jugador despertó en el hospital y su estado de salud se notificó como estable. “¿La reacción que tuvimos? Pánico, pánico y pánico. Se podía ver en las caras de los compañeros. Fue una situación muy seria. Es terrible”, declaró el timonel portugués.

Raúl Jiménez acompañó a la selección en una parte del ciclo de partidos amistosos más recientes (Foto: Matthew Childs/REUTERS)

No obstante, el proceso de recuperación del mexicano ha sido favorable. De hecho, el médico de los Wolves, Matt Perry, afirmó que no ha mostrado secuelas y deberá esperar unas semanas más para que pueda volver a las canchas sin limitaciones. En ese sentido, Martino acató el parte médico y decidió no contar con él hasta que reciba el alta por parte de su equipo.

“Su fractura de cráneo ha sanado bien. Llevará un casco que le protegerá la zona de la lesión durante el resto de su carrera, pero podrá seguir jugando con esta protección”, declaró el 19 de mayo de 2021.

Los planes de la directiva de los Wolves consisten en que el delantero pueda ver actividad en las canchas hasta la pretemporada de 2021. De esa forma, si los resultados son favorables, Raúl Jiménez podría volver a la Selección a final de año, para los encuentros correspondientes a la eliminatoria rumbo al mundial de Qatar 2022.

