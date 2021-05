Aprobaron aforo del 70% en el Estadio Corona para la final de ida Santos vs Cruz Azul

El club Santos recibirá mayor número de aficionados en su estadio para la final contra Cruz Azul (Foto: EFE/Andrés Herrera)

La tarde de este miércoles 26 de mayo, un día antes del primer partido de la final entre Santos y Cruz Azul, las autoridades de la Liga BBVA MX compartieron un comunicado en donde aprobaron el aforo máximo para el Estadio TSM Corona en donde se llevará a cabo la final del Guardianes 2021.

Así como lo había adelantado el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en el inicio de la semana, la Comarca Lagunera permitirá un aforo del 70% para que aficionados de ambos equipos disfruten del evento deportivo.

Cerca de 20 mil personas podrán acudir a las gradas del recinto deportivo, cada una deberá de cumplir con los protocolos de sanidad para salvaguardar la salud de los asistentes, jugadores y staff del estadio.

Coahuila se mantiene en semáforo verde, por lo que podrá jugar la final con público (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Armando Marin)

A través de un comunicado oficial, la liga mexicana compartió la noticia con la afición de los clubes que disputarán el campeonato.

“Se informó que el Estado de Coahuila se encuentra en color verde, de acuerdo al semáforo epidemiológico nacional vigente del 24 de mayo al 6 de junio, por lo que la Secretaría de Salud Estatal aprobó de manera expresa un aforo del 70% de ocupación total del Estadio TSM Corona”, detalló la Liga MX.

Será la primera vez, desde que inició la crisis sanitaria en el país, que un estadio de fútbol reciba un porcentaje de público mayor del 50 por ciento. Coahuila ha mantenido una cifra decreciente en sus casos confirmados por COVID-19, así que existen las condiciones favorables para que se juegue la final con esa asistencia de público.

Será la primera vez desde que inició la crisis sanitaria en el país que se realice un evento deportivo con 70% de aforo (Foto: Twitter @ClubSantos)

Otra de las nuevas indicaciones para la final del Torneo Guardianes 2021 es que se permitirá el ingreso a niños mayores de cinco años. Al inicio de la reapertura de estadios no se permitía el ingreso de menores de edad.

En la reunión para acordar este acuerdo acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Seguridad Pública, Seguridad Privada, Fiscalía General del Estado de Coahuila, Fuerza Coahuila, representantes de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, Ministerio Público, Protección Civil, Servicios Médicos, Bomberos, Protección Civil y directivos del Club Santos Laguna, así como los Comisarios de la Liga BBVA MX.

Cada uno de ellos aceptó las condiciones para que el club Santos reciba en casa a los seguidores de la institución que aclaman la séptima corona. Los asistentes deberán de cumplir con el Protocolo de Regreso de los Aficionados a los Estadios de la LIGA BBVA MX, el cual determina el uso obligatoria de cubrebocas, sana distancia y uso de gel antibacterial.

Autoridades estatales señalaron que no habría tolerancia para aquellas personas que no cumplan con las medidas de higiene (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Armando Marin)

Dentro y fuera del Estadio TSM Corona habrá un protocolo de seguridad que buscará vigilar el cumplimiento sanitario, además de evitar cualquier incidente que altere la seguridad pública. De acuerdo con las autoridades estatales, más de 1,100 elementos de seguridad serán los encargados de estas acciones, el operativo dará inicio a las 17:00 horas.

Señalaron que no habría tolerancia para aquellas personas que no cumplan con las medidas de higiene o que no siga las indicaciones del personal del estadio, por lo que pidieron a la afición respetar en todo momento los protocolos y acudir puntualmente para evitar aglomeraciones.

El ingreso al inmueble será a partir de las 19:00 horas, dos horas antes del juego. El partido iniciará en punto de las 21:00 horas.

En días pasados, cuando ocurrió el incidente en Pachuca en el Estadio Hidalgo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, comentó que todo tipo de evento masivo representa un riesgo de contagio, por lo que pidió a los organizadores de la Liga MX que atendieran las indicaciones correspondientes a la entidad federativa para evitar focos de contagio.

