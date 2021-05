Kylian Mbappé explicó por qué aún no renovó con el PSG y cuál es su principal pretensión

Mbappé tiene contrato con el PSG hasta junio de 2022 (Reuters)

La temporada 2020/21 llegó a su fin y el PSG no pudo repetir el título de la Ligue 1 que quedó en manos del Lille. Tampoco logró ganar la Champions League, al perder en semifinales contra el Manchester City y por eso el equipo conformado por estrellas como Neymar, Ángel Di María, Keylor Navas y Kylian Mbappé, entre otros, tendrá que conformarse con la liga de Francia. En este contexto la gran preocupación es por el futuro de una de sus máximas figuras, cuyo vínculo aún no fue renovado.

Pese a que la directiva le han propuesto un salario de USD 44 millones al año, cifra muy superior a los USD 30 millones que percibe en la actualidad, según revelaron distintos portales europeos, Mbappé todavía no dijo que sí, en medio de una ola de rumores que señalan que ya tiene acordada su llegada al Real Madrid para junio de 2022.

En diálogo con el Canal+, el goleador francés explicó por qué todavía no renovó su contrato: “Todo el mundo sabe lo que me une a este club. Siempre he estado agradecido al presidente y a todos mis entrenadores. Lo que yo quiero es ganar, sentir que estoy en un lugar en el que puedo hacerlo. En el que haya un proyecto sólido a mi alrededor. Como fútbol, vivo para el fútbol, por lo que para el proyecto deportivo es esencial”.

En este sentido, insistió: “Quiero sentir que el equipo en el que estoy puede hacer cosas (en referencia siempre a la Champions). Hablo con el club, vamos a ver qué pasa. De todas formas, estoy feliz por los cuatro años excepcionales que he vivido aquí. Soy muy claro con el club. Ellos saben la relación que tengo con el club, la ciudad y el país. Se harán las cosas como se deben hacer, sea en un sentido o en otro”.

El PSG terminó segundo en la Ligue 1, por detrás del Lille (Reuters)

Mbappé fue elegido mejor jugador de la temporada de la Ligue 1, en el marco de los premios UNFP (sindicato de jugadores). El campeón del mundo de 22 años, autor de 26 goles esta temporada en el campeonato francés, conquistó el galardón por segunda temporada consecutiva, después del curso 2018/19. La edición pasada se canceló por la pandemia.

“Es un orgullo inmenso, un paso más en mi historia. Siempre quise dejar mi huella en el campeonato, es una línea más y no de las menores”, reaccionó el futbolista para Canal+. El Mónaco superó a Memphis Depay (Lyon), Neymar (PSG), Burak Yilmaz (Lille) y Wissam Ben Yedder (Mónaco).

Según publicó el sitio español AS la semana pasada, Mbappé tomó la decisión de no continuar en el PSG y ha dejado de lado sus pretensiones económicas para darle lugar a sus sueños. Es que de niño, siempre veía por televisión al Real Madrid y desde entonces que añora con vestir la camiseta blanca, aunque no pueda hacerlo junto a su ídolo, Cristiano Ronaldo. Incluso, el artillero se uniría al elenco español aunque Zinedine Zidane, otro de sus ídolos, deje de ser el entrenador, algo que podría suceder en las próximas semanas.

La información publicada indica que el joven maravilla percibirá un salario de USD 30 millones, similar al que tiene en el PSG en la actualidad. La gran duda es cuándo se concretará este traspaso, aunque lo más probable es que sea en junio 2022, cuando quede libre.

Con esto, el Real comienza a renovarse. Vale recordar que David Alaba, del Bayern Múnich, será refuerzo para la próxima campaña y Sergio Ramos, leyenda del club, no seguirá vistiendo la camiseta blanca. La incógnita es quién será el entrenador si finalmente Zidane da el portazo. Los dos grandes candidatos son Massimiliano Allegri, ex campeón con la Juventus, y Raúl, actual técnico del FC Castilla, equipo filial.

