Club América Femenil: Jennifer Muñoz anunció el fin de su carrera futbolística a los 24 años

La jugadora del Club América Jennifer Muñoz anunció su retiro del futbol profesional (Foto: Instagram / @jenjmunozz)

El final del torneo Guard1anes 2021, de la Liga MX Femenil, está por llegar. Incluso, algunos equipos ya han anunciado las bajas de cara al próximo torneo, por lo que las jugadoras deberán buscar acomodo en otros clubes. Entre ellos se encontró el Club América, que notificó la baja de seis jugadoras entre quienes se halló Jennifer Muñoz. No obstante, la misma jugadora confirmó, minutos después que su salida también implicó el final de su carrera en las canchas.

Por medio de sus redes sociales oficiales, la futbolista mexico-americana anunció su despedida del futbol, su “mayor sueño hecho realidad”.

“Esta fue la decisión más difícil que he tenido que tomar. Dejar no solo un deporte, sino un país y un Club que tanto me ha dado, no fue fácil. He decidido colgar los tacos y centrarme en mí, en un aspecto profesional. Tengo hambre de más éxito y quiero creer aún más como persona”, declaró en el comunicado.

Comunicado oficial (Foto: Twitter / @jenmunozz)

Nacida en Los Ángeles, California, Jennifer Justine Muñoz Velázquez incursionó en el balompié desde muy temprana edad. Su talento y habilidad la llevaron a desarrollarse en el ámbito semiprofesional. Así, cuando comenzó sus estudios profesionales en Comunicación y Marketing, en la University of New Mexico, también se incorporó al equipo de la institución, con el cual disputó algunos torneos de la liga colegial.

Para 2019, cuando la recién fundada Liga MX Femenil cumplía sus primeras tres temporadas, el entonces director técnico del América, Leonardo Cuéllar, comenzó a incorporar nuevas jugadoras. Su experiencia al frente de la Selección Mexicana le permitió captar a la talentosa futbolista, por lo cual concretó su incorporación al equipo de Coapa.

El lunes 29 de julio de 2019, Muñoz realizó su debut en el máximo circuito durante un partido contra Atlético de San Luis. Su adaptación inmediata y su gran nivel le permitieron consolidarse en las formaciones titulares de Cuéllar. Al final de la temporada, decidió extender su contrato por un año más, por lo que el acuerdo se extendió hasta el verano de 2020.

Desde su llegada, se convirtió en un pilar del plan deportivo de Leonardo Cuéllar (Foto: Instagram / @jenjmunozz)

Durante la pandemia, Jennifer padeció de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Aunado a ello, sufrió una fractura en la muñeca que la alejó de las canchas. Su nivel de juego experimentó un descenso, por lo que dejó de aparecer en el cuadro inicial. Finalmente, con 24 años de edad, tomó la decisión de alejarse del ámbito futbolístico profesional.

El lejano sueño para vivir del futbol

A diferencia de la rama varonil, el sueño de mantenerse y vivir del futbol es muy difícil para las mujeres, pues la desigualdad salarial no garantiza la seguridad económica. Uno de los casos más sonados fue el retiro de Daniela Pulido, exjugadora de Chivas, quien aseguró que a pesar de haber conseguido el título con las tapatías, nunca logró rebasar el sueldo de 4 mil pesos mensuales.

Aunque hay equipos que ofrecen salarios competitivos, pero no equivalentes a los de sus equipos varoniles, de acuerdo con el diario El Economista, la ganancia de la enorme mayoría de las jugadoras va de los 2 mil 500 a los 6 mil pesos mensuales. En ese sentido, las deportistas deben buscar alternativas para poder sostenerse económicamente, por lo que muchas de ellas cuentan con estudios profesionales.

Su participación en el mundo deportivo continuará desde su ámbito profesional (Foto: Instagram / @jenjmunozz)

De acuerdo con una investigación del citado medio, de las 489 jugadoras mexicanas registradas ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en Primera División, el 53.3 están tituladas o en proceso de realizarlo. Además, el 8.6 por ciento cuenta con estudios de licenciatura o ingeniería trunca, lo que aumenta el porcentaje de quienes han cursado parte de una carrera universitaria al 61.9 por ciento.

En ese sentido, Jennifer Muñoz finalizó su comunicado diciendo que “Estoy emocionada de volver a casa y concentrarme en mi próxima carrera profesional, aún involucrándome en el mundo del deporte. A partir de aquí es un nuevo capítulo lleno de emociones, inmenso orgullo, tristeza, pero sobre todo, emoción hacia mi futuro”.

