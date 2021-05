Quién es Ileana Dávila, la pionera directora técnica que dejó el banquillo de Pumas femenil

Uno de los objetivos de Pumas femenil fue el de renovar su plantel de cara a la siguiente temporada. En consecuencia, la directiva anunció la destitución de Ileana Dávila como directora técnica, culminando así con cuatro años al mando del equipo.

A través de un comunicado en las redes sociales del club, se informó que Dávila dejó su cargo, siendo la última mujer que quedaba desde la fundación del equipo en la Liga Femenil. La estratega, formó parte de los comienzos del proyecto en Pumas, tomando las riendas del club desde el Apertura 2017. En cuatro años consiguió clasificar a Liguilla en el Apertura 2018, 2020, Clausura 2019 y Guardianes 2021; pero nunca superó la etapa de cuartos de final.

En el último torneo dejó a las universitarias en la quinta posición, con 32 unidades, y en Liguilla cayeron con Monterrey por un marcador global de 4-2. Es preciso destacar que la directiva del club universitario no ha confirmado el reemplazo de Dávila para el Apertura 2021.

Se formó en la escuela para entrenadores de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) e inició su carrera en el equipo universitario con la categoría 2006 del equipo varonil.

En una entrevista para Diario Once, comentó que siempre fue aficionada a los deportes, en especial al fútbol, aunque las mujeres no tenían mucha participación anteriormente. Luego de prepararse para estar al frente de un equipo, tocó muchas puertas. Incluso cuenta que fue con Rodrigo Ares de Parga para pedirle ser utilera del primer equipo de Pumas.

No obstante, tuvo la oportunidad de ser entrenadora en categorías auriazules menores. Después, con la creación de la Liga MX Femenil, la directiva encabezada por Ares de Parga le dio la oportunidad de dirigir al recién formado equipo de la categoría de la Primera División Femenil de México.

Desde el inicio del proyecto del equipo femenil, siempre se ocupó de la dirección técnica. De hecho, con la destitución de Leonardo Cuéllar, se consolidó como la más constante de la Liga.

Dávila estaba convencida de que una de sus satisfacciones más grandes, era la de formar sueños en las jugadoras y ver el proyecto de la liga femenil crecer: “Fue un honor poder forjar sueños propios y de las mismas jugadoras, directiva. Ahora, sabemos que en todo el futbol varonil o femenil, la continuidad no es algo que se dé tan fácil. Para mí es un halago que la directiva y mis jugadoras hayan confiando en mí, en ese proyecto que se quiere desarrollar, fortalecer”, detalló.

De los 18 conjuntos que integran el Torneo Guardianes 2021 de la Liga Femenil solo hay seis entrenadoras. En Juárez: Ana Cristina González; con León, Scarlett Anaya; en Necaxa, Fabiola Vargas; por las Tuzas, María Antonia ‘Toña Is’ Piñera; en Querétaro, Carla Rossi y en Pumas se encontraba Ileana Dávila.

En 2017, también estuvo Melissa Núñez en el Club Veracruz, quien se convertiría en la primera estratega cesada de la Liga Femenil. En su lugar quedó Rodolfo Vega.

La exentrenadora de Pumas se decía contenta de que cada vez se otorgaran más oportunidades a las mujeres para integrarse a los equipos:

“Me encanta la idea que haya mujeres en la Liga. Debe haber más, que deben dar oportunidades y confianza, hay entrenadoras con mucha capacidad. Hoy me parece increíble que equipos están apostando por eso. Al final, somos una Liga Femenil, donde, no digo que debe haber hombres, en mi cuerpo técnico todos son hombres. La mancuerna del hombre y la mujer es perfecta, sin decir que me gustaría que hubiera más mujeres y ser pionera. Una de las que está abriendo el camino a otras mujeres, es increíble”, destacó.