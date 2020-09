“Soy mucho más que esto”: la critica de una futbolista a revista que la sexualizó

Jennifer Muñoz reclamó por la publicación a través de su cuenta de Twitter (Foto: Twitter@jenmunozz)

Jennifer Muñoz, futbolista del equipo femenil del Club América, respondió en su cuenta de twitter a la publicación de una revista que la catalogó como “sensual”. Ante la portada que muestra diversas fotos suyas tomadas de su cuenta de instagram, la jugadora de 23 años señaló ser “mucho más que esto”.

“Yo no soy una águila “sensual”, soy una águila con una INCREÍBLE fortaleza. Una águila que juega por estos colores y el club más grande de México... Soy MUCHO MÁS que esto.” fueron las palabras con las que reclamó Muñoz ante la publicación que la cataloga como “coqueta”. El hecho no representa un suceso aislado, pues se enmarca dentro de una tendencia que sexualiza a las jugadoras de las ligas femeniles.

Ante el mensaje emitido, la mediocampista del América recibió el apoyo y reconocimiento de diversas compañeras de su gremio. Kenti Robles Salas, seleccionada nacional y actual jugadora del Real Madrid femenil, Norma Palafox y Janelly Farias jugadoras del Club Deportivo Guadalajara, así como Renata Masciarelli portera del Club América, fueron algunas de las mujeres que mostraron su apoyo.

Muñoz ha reconocido la brecha entre las ramas varonil y femenil de la Liga Mx (Foto: Instagram@jenjmunozz)

La desigualdad de género no es un tema ajeno al futbol femenil. Desde su comienzo en el año de 2016, han existido diversas polémicas tanto dentro como fuera de las canchas. El caso de Jennifer Muñoz no es un suceso aislado. Existen otros casos como el del 27 de enero de 2020 cuando, en un partido entre los equipos femeniles de Atlético San Luis y Guadalajara, un grupo de aficionados lanzaron piropos y gritos desde las gradas a Norma Palafox, jugadora del equipo jalisciense. Ambos, aunque no son los únicos, demuestran que el acoso sexual y la violencia de género existe también en la esfera deportiva.

Dichas situaciones han sido reconocidas por la propia Jennifer. En distintas ocasiones ha señalado que existe una brecha salarial que espera pueda ser superada, pues la Liga Mx femenil ha crecido a pasos agigantados.

Jennifer Muñoz jugó 17 partidos en su torneo debut con el Club América (Foto: Instagram@americafemenil)

Los salarios entre las ramas varonil y femenil de la Liga Mx también evidencian la desigualdad. De acuerdo con datos de La Jornada los jugadores reciben un salario promedio de 578,000 pesos al mes y el sueldo más alto recibido por un jugador es de 653,000 pesos anuales. Por el contrario, el ingreso mensual que reciben las jugadoras al mes oscila entre los 2,500 y los 30,000 pesos. Sin embargo, el grueso de las futbolistas no recibe más de 6,000 pesos al mes.

Jennifer Muñoz debutó en el año de 2019. Desde entonces ha disputado 26 partidos en tres torneos bajo los colores del Club América y se ha perfilado como una jugadora importante en el cuadro titular. Al momento acumula tres goles en su paso por la liga y participó en la copa de Chipre con la selección femenil mayor

La violencia de género no conoce fronteras ni se limita a ciertas esferas. Es un problema a erradicar que compete a la opinión pública, pero también a los medios de comunicación.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Equidad salarial en selecciones femeniles: una posibilidad que luce lejana para las futbolistas mexicanas

“Una no tiene comprada su vida en el fútbol”: ella es Cintia Monreal, doctora en ingeniería y portera de Atlético San Luis

El doble discurso de la Liga MX sobre la violencia de género