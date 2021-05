Presidente del Pachuca consideró que no deben ser castigados con veto al Estadio Hidalgo

(Foto: Twitter@FMF)

Armando Martínez, presidente del Club Pachuca, declaró este jueves por la noche que no está de acuerdo con que el Estadio Hidalgo sea vetado luego del “exceso de aforo” en la Semifinal ante Cruz Azul, ya que piensa que la afición “no merece ser castigada” en caso de un pase a la Final.

El directivo del conjunto hidalguense dijo que espera haya “solidaridad” entorno a la sanción impuesta por la Comisión de Disciplina, pues “ha sido un año atípico y complicado”.

“No se emitió un solo boleto de más; nunca tratamos de sacar un beneficio económico. Nos preocupamos mucho por el aficionado y la situación por la que todo mundo pasa. Sabemos que la pandemia no ha terminado. Hemos hecho todo para prevenir contagios”, declaró el directo durante una entrevista para el programa Futbol Picante de ESPN.

El jugador Erick Sánchez de Pachuca (d) disputa el balón con el jugador Walter Montoya de Cruz Azul (i), durante el encuentro entre Tuzos del Pachuca y La Maquina del Cruz Azul, correspondiente al partido de ida de la semifinal del torneo Guardianes 2021 del fútbol mexicano, celebrado hoy en el estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca (México). EFE/David Martinez Pelcastre

Respecto al exceso de aforo, el dirigente explicó que se trató a un problema de logística y descartó alguna sanción interna o despidos al interior del Club.

“Ya sabes como es el aficionado, que viene con familia, amigos y se sienta donde no debe”, añadió Martínez.

“No es de cortar cabezas; no despedimos a ningún empleado con la pandemia y el recorte de ingresos. Vamos a ver qué sucedió y que no vuelva a pasar. No creo que despidiendo a la gente que se encarga de la operación del estadio sea la solución”, finalizó en la entrevista.

LA MULTA AL PACHUCA

El castigo fue impuesto por la presidencia municipal de la capital, por lo que aún se encuentran a la espera de conocer la resolución de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Por medio de su cuenta de Twitter, el Ayuntamiento de Pachuca informó sobre la imposición de la multa al equipo de futbol por un monto de 504 mil 810 pesos, por haber rebasado “el aforo permitido y presentar omisiones en materia de bioseguridad, en el partido de Tuzos vs Cruz Azul realizado este miércoles”.

No obstante, el monto total de la sanción es el resultado de dos faltas diferentes. En ese sentido, 44 mil 810 pesos corresponden a la violación del Reglamento para el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Municipio de Pachuca, pues el recinto deportivo albergó a más del 40 por ciento de las personas autorizadas por las autoridades municipales y estatales para dicho partido.

El jugador Felipe Pardo (i) del Pachuca anota hoy un gol contra América, durante un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final del torneo Guardianes 2021, en el estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca (México). EFE/David Martínez Pelcastre

“De igual forma, se multa con 460 mil pesos por no acatar las disposiciones de bioseguridad, debido a que el municipio funge como órgano auxiliar de la Secretaría de Salud de Hidalgo”, se lee en el comunicado.

Aunado a ello, la Comisión disciplinaria de la FMF anunció que emprenderá una investigación debido al sobrecupo registrado. De esa manera, el club aún tendría que esperar por la dictaminación del órgano deportivo, por lo que el monto total de la sanción podría ser aún mayor.

Cabe mencionar que, luego de haber comprobado la invasión de cancha después del partido de ida de cuartos de final contra el Club América, el organismo deportivo emitió un aviso de veto al Club de Futbol Pachuca.

De acuerdo con el documento de sanciones vigente para la temporada 2020-21, “dos avisos de veto impuestos durante la misma Temporada traerán como consecuencia el veto automático del Estadio por una fecha, más una multa de 800 UMAs”.

En ese sentido, en caso de que la Federación emita el segundo aviso, los Tuzos podrían jugar el próximo partido sin afición en el Huracán, ya sea la final del torneo actual o la primera jornada del siguiente.

