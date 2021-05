López-Gatell advirtió de múltiples contagios por sobrecupo en el Estadio Hidalgo

En la conferencia vespertina del informe diario del Coronavirus en México, Hugo López-Gatell habló de lo ocurrido en el Estadio Hidalgo en el partido de semifinales de Pachuca contra Cruz Azul de la Liga MX.

La noche del miércoles 19 de mayo diversos aficionados y comentaristas deportivos reportaron el exceso de aforo que había en el estadio, en apariencia se veía más lleno del 40% permitido. Dicho evento causó molestia entre los seguidores del fútbol mexicano, pues la pandemia por COVID-19 continúa vigente.

Ante esta situación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud apuntó que los eventos masivos deportivos y de espectáculo representan un alto riesgo de contagio por el número de personas que asisten y se conglomeran en un solo lugar.

El funcionario público destacó la relevancia de cómo funciona el semáforo epidemiológico y las actividades que contempla cada uno de los niveles, pues cada color comprende las actividades que se pueden realizar de forma segura sin afectar a la población.

Enfatizó que no deberían haber eventos deportivos en semáforo amarillo porque el riesgo de contagios aún es alta, la mejor condición es la que presenta el semáforo verde y por esta razón, ésta actividad de eventos deportivos con público se dejó al último.

Así lo explicó Hugo López-Gatell:

“En las actividades recomendadas para cada uno de los colores del semáforo de dejó hasta el final. No se pueden en semáforo rojo, definitivamente; no se pueden en semáforo naranja, aún en semáforo amarillo es preferente que no se hagan, pero fue donde se empezó a considerar la posibilidad; sí pero con aforos reducidos o sí pero a puerta cerrada, sin público, solamente en semáforo verde es cuando sí se considera tener estadios con ocupación”