Cuál es el plan de Miguel Herrera para Tigres y a qué integrante del equipo de Tuca conservará

La llegada de Miguel Herrera a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fue confirmada este jueves 20 de mayo. De hecho, el Piojo ya ofreció su primera conferencia de prensa con director técnico, donde adelantó cuál será su planificación con el plantel y el cuerpo técnico para conservar la buena imagen que Ricardo “Tuca” Ferretti dejó entre la afición.

En primera instancia, declaró que, a pesar de los malos resultados obtenidos en la última temporada además de la salida del brasileño, no llega a un equipo que atraviese por una crisis. Por el contrario, reconoció que la trayectoria forjada por el equipo en la última década lo han consolidado como un grupo exitoso, por lo que tratará de emular o superar los resultados del Tuca.

“Tenemos un gran plantel, un extraordinario plantel. Tenemos a la afición más determinada y más constante del futbol (...) Como lo dije en algún momento, quiero ser entrenador como Ferretti y llego a una institución que da ese beneficio, que tiene paciencia. Que sabe la exigencia de su público, pero que también sabe sostener proyectos. Espero que el nuestro sea un proyecto a largo plazo, pero los resultados tienen que ser ya”.

Aunque atravesaron por 29 años de sequía, desde 2011 el equipo de San Nicolás de los Garza comenzó a figurar como uno de los protagonistas en la Liga MX. Sus buenos resultados, fueron un motivo para que los propietarios destinaran una mayor inversión al fichaje de jugadores talentosos, tanto de América Latina como Europa. De esa forma, también se han posicionado como una de las plantillas más valiosas.

En las últimas semanas, el fichaje del delantero francés Florian Thauvin fue considerado como la bomba del torneo. Con la incorporación, el futbolista de 28 años, respaldado por haber jugado en ligas europeas, deberá sumarse a los jugadores que se ganaron un lugar en el esquema de Ferretti y que, además, se han convertido en íconos del equipo como André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán, Carlos Salcedo, Nicolás López, Luis Rodríguez y Guido Pizarro.

Miguel Herrera tendrá el reto de acomodar a cada una de las figuras del equipo en su esquema táctico. No obstante, el timonel no consideró que la presión de contar con un plantel tan basto sea un impedimento para imponer su estilo de juego, así como consolidar un espectáculo que agrade a los aficionados.

“Nos da gusto.<b> </b>Todos los técnicos queremos tener ese problema de tener un plantel tan basto, tan buenos jugadores, que se te rompa la cabeza para saber a quién vas a poner. Estoy muy contento de tener ese problema, trabajar con ellos. A mí me gusta generar una competencia interna importante entre los equipos que me ha tocado dirigir. Que me dejen la bronca a mí para decidir quienes son los once que saldrán a jugar, pero capacidad, calidad y cantidad gracias a Dios tengo en este plantel”.