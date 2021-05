Tuca Ferretti acudió a las instalaciones de Tigres el día que destaparon al “Piojo”

El brasileño realizó su rutina de forma habitual (Video: Twitter / @javialonsord)

Este jueves 20 de mayo, Miguel “Piojo” Herrera fue presentado como director técnico de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). No obstante, la presencia de Ricardo Ferretti en las instalaciones del Universitario sorprendió a quienes esperaban la llegada del nuevo entrenador. Como acostumbró durante todo su periodo, bajó de su vehículo y se dirigió al interior del edificio.

Con pantalón de mezclilla, playera de color negro y un portafolio, Ferretti cruzó el estacionamiento de manera habitual. Sin mencionar palabra alguna a los reporteros, más que pedir permiso, llegó hasta la reja custodiada por el personal de seguridad. “¿Está abierta mi oficina?”, preguntó. El personal en turno afirmó la respuesta y Tuca ingresó al complejo.

Minutos después de las 13:00 horas, el portero Nahuel Guzmán agradeció el trabajo del brasileño y conversó con Herrera para presentarlo de manera oficial. Al mismo tiempo, Tuca salió de las oficinas del volcán y se tomó fotografías con algunos aficionados. Antes de partir, declaró que la llegada del nuevo timonel no le impedirá seguir asistiendo a su despacho.

Tuca aclaró sus situación contractual (Video: Twitter / @VladimirGarciaG)

“No hay preguntas. Yo estoy cumpliendo como ustedes. Mi trabajo. Yo tengo contrato hasta el 30 de junio. Mañana nos vemos. A la misma hora, por el mismo canal”, aseguró entre risas. Posteriormente se subió a su vehículo y partió.

La era del entrenador más ganador en la historia de los Tigres llegó a su fin. Aunque el nuevo proyecto, encabezado por Mauricio Culebro, ha encaminado acciones que perjudicaron a hombres fundamentales en el equipo de trabajo del brasileño, hay personajes que podrían trascender al periodo de Miguel Herrera.

A diferencia de Miguel Mejía Barón, Hugo Hernández, Guillermo Orta y Anselmo Vendrechovski Junior “Juninho”, quienes confirmaron su salida en las últimas horas, Marco Antonio “Chima” Ruiz se quedará en San Nicolás de los Garza. En días pasados, circularon rumores acerca de su permanencia, pero el miembro del cuerpo técnico lo confirmó el mismo día que Ferretti volvió al Volcán.

Ricardo Ferretti asistió al Volcán el día que Miguel Herrera fue presentado (Foto: Captura de pantalla de Twitter / @VladimirGarciaG)

“Ya les había comentado el interés tanto de la directiva como de Miguel para que yo siguiera dentro del cuerpo técnico. Me vio Miguel la semana pasada y me explicó su interés. Para mí era importante primero arreglar las cosas con Tuca (...) Tomé la decisión de continuar en la institución. Vine a ver la parte contractual y no debería haber ningún problema”, aseguró en las afueras del recinto deportivo.

De acuerdo con Ruíz, continuará su labor con los jugadores de las divisiones inferiores del club, aunque también recibió la oferta para formar “parte del cuerpo técnico que llegará de manera institucional”. Debido a que su aspiración es dirigir en Primera División, afirmó que cuenta con la flexibilidad de Miguel Herrera en caso de tener la oportunidad en el futuro.

Miguel Herrera es, oficialmente, nuevo entrenador de los Tigres de la UANL (Foto: Twitter@TigresOficial)

Mientras tanto, durante la conversación con el arquero argentino, el nuevo entrenador aseguró que su permanencia estará asegurada, al menos, por los siguientes cuatro torneos, es decir, dos años. Además, reconoció que el trabajo de Ferretti en la institución “nos dejó la vara muy alta y eso nos obliga a cumplir con esas expectativas”.

Después de 11 años, Tuca logró alejar del descenso al equipo desde su primer torneo. Además, logró ganar 10 trofeos entre los que figuran Liga, Copa y el campeonato de la Concacaf. En tanto, en sus dos periodos con el América, su último equipo, Herrera obtuvo cuatro títulos, aunque nunca logró sobreponerse en el campeonato continental. Ambos cuentan con experiencia dirigiendo la Selección Mexicana, por lo que las expectativas entre aficionados y directivos serán grandes desde el inicio de la nueva era.

