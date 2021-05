Este es el lujoso barrio de Los Ángeles donde Canelo Álvarez se “enamoró” de una mansión

The One, la casa más cara del mundo ubicada en Bel Air, Los Ángeles, con un precio de salida de 500 millones de dólares (Foto: Twitter/@iahorro)

Las ganancias de Saúl el Canelo Álvarez no se detienen y eso se ve reflejado en los extraordinarios lujos que constantemente presume en redes sociales. Desde sus extravagantes autos hasta su colección de relojes, el pugilista mexicano ha demostrado gastar en serio y ahora está pensando llevar al siguiente nivel de ambición.

El objetivo de Álvarez es construir una casa basada en una que vio en el lujoso barrio de Bel-Air, ubicado en Los Ángeles, una de las zonas más conocidas por la industria del entretenimiento y sus artistas, ya que por esa localidad han desfilado todo tipo de personajes famosos y adinerados, como Michael Jackson, Mariah Carey, Jennifer Aniston y Ronald Reagan, entre muchos otros.

De acuerdo con sus palabras durante una charla con el entrevistador Graham Bensinger, Canelo ya tiene definido el hogar donde radicará durante los próximos años. Se trata de una réplica de una mansión que se encuentra dentro de esta exclusiva zona y que mandó a construir en un rancho de Guadalajara.

Saúl el "Canelo" Álvarez derrotó a Billy Joe Saunders para conseguir su tercer cetro como monarca de las 168 libras con récord de asistencia incluido para cualquier boxeador en Estados Unidos (Foto: USA TODAY/Jerome Miron)

El barrio de Bel-Air se encuentra al oeste del centro de Los Ángeles, en las laderas de las montañas de Santa Mónica y se caracteriza por ser una zona completamente residencial, sin atracciones turísticas, pero con la gran seña distintiva de ser el hogar donde Will Smith interpretó su icónico papel como El príncipe de Bel-Air.

Durante la plática con el periodista Bensinger, el tapatío mostró parte de su actual residencia en Guadalajara, donde explica que está próximo a venderla para poder mudarse de manera definitiva a su rancho, donde se ubica la construcción de su nueva mansión.

“Voy a vender esta casa (la del tour) y voy a vivir en mi rancho (de Guadalajara). Vi una casa en Bel-Air y la mandé a construir. Está casi terminada, pero es enorme”, mencionó el mexicano multicampeón del mundo.

The One, la casa más cara del mundo ubicada en Bel Air, Los Ángeles, con un precio de salida de 500 millones de dólares, en las colinas de Santa Mónica (Foto: Youtube/ProducerMichael)

Dentro de Bel-Air se pueden encontrar distintos tipos de mansiones, pero la última gran novedad en el mundo de la construcción dentro del barrio es la imponente edificación que recibió el nombre de The One, la casa más cara de Estados Unidos que tardó casi ocho años en construirse y que comprende más de nueve mil metros cuadrados, ubicada en una de las colinas y que salió a la venta por la escandalosa cifra de USD 500 millones.

La zona comenzó a formarse en 1922 por Alphonzo Bell, un empresario que compró 600 acres, alrededor de 246 hectáreas con el objetivo de crear una zona exclusiva para gente acaudalada, por lo que al poco tiempo se le sumaron más personajes, pero que fue hasta 1946 cuando el sitio recibió total popularidad, cuando se creó el Hotel de Bel-Air.

Durante la década de los años cincuenta, los artistas más reconocidos de Hollywood pasaban su tiempo por la zona y en especial dentro del lujoso y exclusivo hotel, con Marilyn Monroe a la cabeza de las celebridades, algo que fue creando tendencia hasta convertirse en el sitio por excelencia para los famosos en Los Ángeles.

Casa 924 Bel-Air, una de las mansiones más costosas de Estados Unidos (Foto: Twitter/@tresbcom)

Dentro de las mansiones más famosas años atrás que no llegaban a las dimensiones de The One, se encuentra 924 Bel-Air, una casa de 3,500 metros cuadrados, con más de 4 años de construcción y que tiene un valor aproximado de USD 250 millones. Cuenta con una galería de autos, un cine inspirado en James Bond, helipuerto, 12 habitaciones, 21 baños de lujo, una alberca de 25 metros con pantalla gigante y un sinfín de amenidades extras.

Esta zona es vecina de Beverly Hills, pequeña ciudad del condado de Los Ángeles donde se reúne gran parte de la gente adinerada de Estados Unidos y que es particularmente famosa por albergar otro cúmulo de artistas, deportistas y grandes personalidades que se emplean por tener una mansión acorde a sus necesidades y que no falte ningún tipo lujo.

