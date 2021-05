“Mira, mami, soy famosa”: GuccihaAle respondió a gamers que la violentaron por “no saber jugar FIFA”

los internautas se molestaron por el resultado entre la jugadora y Javier Torres. (Foto: IG @guccihabb)

El pasado 11 de mayo, Alejandra Zamudio, mejor conocida como GuccihaAle, participó por primera vez en la eLiga MX, una competencia de FIFA 21 organizada por la Liga Mx, Ascenso MX y Electronic Arts. Sin embargo, la representante de Mazatlán FC fue atacada con comentarios sexistas tras perder 14-0 contra su rival de Tigres.

A pesar de que el club de Mazatlán es el primero en la historia en colocar a dos mujeres dentro de su alineación, los internautas se molestaron por el resultado entre la jugadora y Javier Torres.

“El problema es que las mujeres en los videojuegos es moda, y una manera fácil de generar dinero a costa de los SIMPS, se nota claramente que no eres gamer. Y aquí están los resultados 14-0 es una burla”, expresó un tuitero.

Asimismo, otros usuarios de esta red social justificaron sus comentarios al decir que no tenían nada en contra de Zamudio, sino que el error había estado en que Mazatlán la había seleccionado aun si ser experta en el videojuego.

“Mira mami, soy famosa”, mencionó la gamer desde su cuenta personal, cuando comenzó a recibir mensajes violentos.

seguidores de GuccihaAle también se posicionaron al respecto y destacaron que todas las críticas sí eran misóginas (Foto: TW @GuccihaAle)

No obstante, seguidores de GuccihaAle también se posicionaron al respecto y destacaron que todas las críticas sí eran misóginas, pues había otros competidores que también perdían pero por ser hombres no se les trataba con la misma dureza.

Claro, nadie está defendiendo eso pero si el jugador fuera vato no se hubiera visto la misma reacción, equipos de vatos pierden igual y no les escriben que los violen y desaparezcan. Es una comunidad podrida en una industria podrida, claro que es un tema de sexismo

Tras los múltiples ataques, Alejandra Zamudio decidió poner su cuenta privada por un tiempo, para evitar el bombardeo por cierto sector que no estaba conforme con su participación en el torneo.

“Triste la realidad de la “comunidad gamer competitiva” Gucci somos todos cuando nos acercamos a jugar o hacer algo que no dominamos y sufrimos rechazo y burla excesiva, por eso no sólo no vemos más mujeres sino tampoco newcomers, padres de familia, diversidad etc un obstáculo”, dijo otra usuaria.

Durante el pasado 12 de mayo, GuccihaAle puso nuevamente público su perfil y agradeció su participación en la eLiga Mx.

GuccihaAle puso nuevamente público su perfil y agradeció su participación en la eLiga Mx (Foto: Tw @GuccihaAle)

“Chance está demás pero quiero agradecerle de todo corazón a los pocos chicos de la Eliga que aunque no sea culpa de ellos todo este caos, y tampoco me conozcan bien, me han apoyado y dado ánimos muchos más como ustedes hacen falta en la escena! Les deseo lo mejor”, destacó la jugadora.

Cabe recordar que el 4 de mayo, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola anunció la segunda edición de la eLiga MX, la cual es una de sus apuestas para aminorar el golpe económico que la pandemia ha causado en los clubes mexicanos.

La nueva edición de la eLiga Mx inició el 11 de mayo y tendrá cambios ya que en el primer torneo los conjuntos fueron representados por futbolistas y ahora ‘gamers’ profesionales serán los jugadores.

Arriola reveló que este certamen se transmitirá tanto por televisión como por medios digitales, con los que esperan superar los poco más de 3 millones de impactos que generaron con la primera edición que sucedió en abril de 2020 en pleno confinamiento por la COVID-19.

¿Quién es GuccihaAle?

Alejandra Zamudio Carvajal es originaria de Mazatlán, Sinaloa y tiene 24 años. Además, de acuerdo con el medio Soy Referee, la joven se dedica al mundo del stream desde hace un año y medio. Se enfoca en juegos competitivos como: Fornite, Among Us y Smash Bros.

Aunado a lo anterior, ha formado parte de los equipos competitivos Chemical Quarks y Smash Factor. Respecto a este último se menciona que es la organización de Smash Bros más grande del país.

*Con información de EFE

