La Superliga europea lanzó un duro comunicado: acusó presiones a los clubes ingleses y anticipó un “rediseño” del proyecto

Seis de los 12 fundadores ya abandonaron el proyecto (Reuters)

En medio de un día caótico, la Superliga europea de fútbol envió un comunicado a diversos medios para informar cómo serán los pasos a seguir tras el abandono de cinco de sus fundadores. El escrito se emitió al mismo tiempo de que en Italia aseguran que el Inter de Milan también desistirá de participar del certamen que fue creado a espaldas de la UEFA y de la FIFA.

“La Superliga europea está convencida de que el sistema de status quo del fútbol europeo necesita cambiar. Nosotros proponemos una nueva competición porque el sistema actual no funciona. Nuestra propuesta tiene el objetivo de darle al deporte una evolución, generando recursos y estabilidad a toda la pirámide del fútbol, incluyendo ayudas para superar las dificultades financieras experimentadas por toda la comunidad del fútbol debido a la pandemia. Habrá también pagos solidarios para todos los estamentos del fútbol”, señala el escrito que intenta con esto suavizar las críticas de aquellos clubes que quedaron fuera de la competencia.

El campeonato que fue creado el domingo por 12 instituciones deportivas, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Milan, Juventus e Inter de Milan, sufrió hoy la renuncia de seis de sus fundadores: todos los ingleses. Es por eso que la Superliga también se refirió a ellos en texto: “Pese a lo anunciado por los clubes ingleses, forzados a tomar tamaña decisión por presiones externas, estamos convencidos que nuestra propuesta está alineada a la ley y a las regulaciones europeas, tal como fue demostrado hoy en la decisión de la corte (de Madrid) que protege a la Superliga de acciones de terceros”.

“Debido a las circunstancias actuales, debemos considerar los pasos más apropiados para rediseñar el proyecto, siempre teniendo en cuenta nuestros objetivos de darle a los fans la mejor experiencia posible mientras se potencian los pagos solidarios para toda la comunidad del fútbol”, cierra el escrito. Con este final, se prevé que la idea inicial de comenzar a celebrar este certamen en agosto se aplazará al menos hasta la próxima temporada, ya que los tiempos son demasiado cortos como para lograr una reconstrucción ante semejante marco de rechazo.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es el mandamás de la Superliga (EFE)

El periodista español José Pedregol anticipó en su programa El Chiringuito, en el que ayer estuvo como invitado estrella Florentino Pérez, presidente de la Superliga y del Real Madrid, que ahora el campeonato buscará que otras seis escuadras ocupen las vacantes que dejaron los equipos ingleses. A su vez, la agencia de noticias italiana ANSA señaló que el Inter también se prepara para bajarse del proyecto.

El Chelsea fue el último de los clubes ingleses que se mantenía en el proyecto de Superliga europea, pero minutos antes de que se emitiera este comunicado, anunció su retirada de la polémica propuesta con la que se pretendía rivalizar con la Liga de Campeones. Es así que solamente han quedado los españoles Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid y los italianos Milan, Juventus e Inter de Milan, al menos por ahora. Los equipos alemanes y los franceses se han mantenido al margen.

La Superliga ha sido recibida con rechazo por parte de aficionados, entrenadores, ex futbolistas, jugadores, autoridades y dirigentes, debido a que la misma busca opacar a la Champions y además fue calificada como antideportiva ya que sus 12 fundadores, más otros tres cuyas identidades se desconocen, competirán todos los años sin importar su rendimiento.

Marcelo Bielsa, técnico del Leeds declaró el lunes: “Los más poderosos lo son por lo que producen y por lo que convocan. Pero el resto es indispensable. Lo que que le da salud a la competencia es la posibilidad de desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. Pero la lógica que impera en el mundo, y el fútbol no está afuera de eso, es que los poderosos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres”. Asimismo, Pep Guardiola, comentó: “No es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y éxito”.

Fueron decenas de muestras contra este nuevo torneo en toda Europa. Una de las más fuertes se vivió este martes cuando un grupo de aficionados del Chelsea cortó el avance del autobús que trasladaba al estadio a los jugadores para el partido ante el Brighton And Hove por la Premier League. Los seguidores del cuadro londinense exigieron que el club abandone el nuevo torneo, algo que finalmente sucedió horas más tarde.

