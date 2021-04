Tracy Cortez, la mexico-estadounidense que peleará en la UFC por la memoria de su madre y hermano

(Foto: Instagram/cortezmma)

A pesar de haber nacido en los Estados Unidos, Tracy Cortez presume con orgullo su ascendencia mexicana cada que sube a un octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC). La noche de este 17 de abril no será excepción cuando enfrente a la norteamericana Justin Kish, desde Las Vegas, Nevada (EEUU).

Con 27 años de edad, Cortez cuenta con una marca de 8 victorias y solo una derrota, en su debut en 2017. Sus más recientes triunfos sobre Maria Agapova, Vanessa Melo y Stephanie Eggerm, le valieron un contrato con la UFC. Ahora, este sábado buscará entrar en el top 15 de peleadoras de la compañía.

Por su parte, la veterana Kish, de 33 años de edad, tiene una marca de 7 victorias y 3 derrotas. En su más reciente aparición, perdió por estrangulamiento trasero contra Sabina Mazo en septiembre.

(Foto: Instagram/cortezmma)

Cabe mencionar que Tracy hará su primera pelea de UFC en peso mosca (125 libras), pues había competido en peso gallo (135). Aunque bajar de categoría podría representar un problema, su altura será una ventaja contra Kish. Además, según los expertos, tiene la habilidad necesaria para llegar lejos en la organización.

Cortez consiguió una interesante historia de fondo, luchando en honor a su madre y hermano, quienes fallecieron hace años por cáncer, una razón poderosa para que la peleadora mexico-estadunidense no se dé por vencida. Así lo señaló en una reciente entrevista para el diario Récord:

Cuando falleció mi hermano (José) quise seguir en el deporte en su memoria para que la gente supiera su historia y luego falleció mi mamá (Gloria) y era algo que no sabía si quería seguir en el deporte, pero sentía en mi corazón que era algo que tenía que hacer

(Foto: Instagram/cortezmma)

“Perder a la gente que uno ama no es fácil, duele hasta el fondo del alma y lo que me ayuda, hasta la fecha, es que ya pasé por los peores momentos de mi vida, algo que duele hasta la fecha. Viendo a mi mamá y a mi hermano por lo que pasaron, el cáncer es muy feo y ellos nunca se dieron por vencidos. Yo que estoy sana, que puedo respirar, moverme, joven, no me puedo dar por vencida”, aseguró.

Hemos pasado por muchas cosas en una edad muy joven, entonces lo que quiero es darle a mi familia un futuro más bonito, algo mejor que no hemos tenido en mucho tiempo y, primeramente Dios, ganando unas peleas, en 2022 si todo sale bien puedo pelear por el título y eso puede cambiar mi vida

Fuera del ring, Cortez es considerada una de las peleadoras más bellas de la UFC; muestra de ello es su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 290 mil seguidores, y en donde suele modelar.

(Foto: Instagram/cortezmma)

UFC Vegas 24 será una función llena de sabor mexicano, desde las contiendas preliminares hasta el combate estelar, el cual encabeza Kelvin Gastelum contra Robert Whittaker.

CARTELERA ESTELAR

Robert Whittaker vs. Kelvin Gastelum

Drakkar Klose vs. Jeremy Stephens

Andrei Arlovski vs. Chase Sherman

Abdul Razak Alhassan vs. Jacob Malkoun

Alexander Munoz vs. Luis Pena

CARTELERA PRELIMINAR

Tracy Cortez vs. Justine Kish

Juan Espino vs. Alexandr Romanov

Lupita Godinez vs. Jessica Penne

Bartosz Fabinski vs. Gerald Meerschaert

Zarah Fairn vs. Josiane Nunes

Anthony Birchak vs. Tony Gravely

Austin Hubbard vs. Dakota Bush

El evento a celebrarse en UFC Apex comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) con la cartelera preliminar, mientras que la estelar iniciará a las 20:00 pm. La transmisión irá por Fox Sports.





SEGUIR LEYENDO: