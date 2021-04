“Preferiría fichar con el América”: la polémica declaración de Uriel Antuna sobre su presente en Chivas

Uriel Antuna fue duramente criticado por sus declaraciones sobre su presente en Chivas (Foto: Twitter/ @Chivas)

Uriel Antuna, futbolista de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara, se volvió viral en redes sociales luego de una serie de polémicas declaraciones. Durante su participación como invitado en el canal Youtube Zabalive, el mexicano respondió a una serie de preguntas. Sin embargo, sus reacciones y posturas durante el video fueron severamente criticadas por la afición del rebaño.

En el material titulado como “5 preguntas incómodas a Uriel Antuna”, el español identificado como Zabalive puso en aprietos a uno de los jugadores más prometedores en el deporte nacional. En una de las primeras preguntas, lo cuestionó sobre su preferencia entre ganarlo todo con su club actual o emigrar con algún club de cualquier liga del continente Europeo.

Luego de confesar su afición por el Club Santos Laguna, equipo al que sigue desde la infancia y donde fue formado, y aclarar que no siente afición por algún club europeo en específico afirmó que “con los sueños que yo tengo y mi idea, yo preferiría irme para Europa. Estaría chido quedar en la historia de Chivas o ganarlo todo, porque es enorme y no te van a olvidar. Pero a final de cuentas, no sólo se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo”.

Uriel Antuna fue uno de los jugadores más destacados durante el Torneo Preolímpico de Concacaf (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Luego de sus declaraciones, diversos aficionados en la red social Twitter hicieron saber su descontento, pues lo catalogaron como poco comprometido por el club. “Por mi Uriel Antuna se puede regresar a la MLS, a Europa, al América, pero en Chivas no hace falta” o “Con esas actitudes de pecho frío sin duda está en el equipo que se merece”, fueron algunas de las opiniones que se dieron a conocer.

Ricardo Peláez, quien fue presentado como director deportivo de Chivas en noviembre de 2019, apostó por Antuna como una pieza fundamental en su proyecto para fortalecer al equipo. Con el antecedente de buenas actuaciones en sus llamados a la Selección Mexicana de Gerardo Martino, Antuna fue traído desde Los Ángeles Galaxy en calidad de uno de los mejores prospectos del futbol en México.

A pesar de ello, sus actuaciones no han logrado ser tan determinantes como se esperó en un principio. Con rendimiento irregular, el joven no ha podido consolidarse en el esquema de Victor Manuel Vucetich. Por el contrario, ha mostrado su mejor versión en las convocatorias a la Selección Mexicana, pues fue uno de los más destacados en el cuadro de Jaime Lozano durante el Torneo Preolímpico de la Concacaf.

Uriel Antuna fue traído del LA Galaxy como uno de los jugadores fundamentales en el proyecto deportivo de Ricardo Peláez (Foto: Twitter @Chivas)

La segunda polémica declaración de Uriel fue su respuesta a la cuarta pregunta. En ese momento, el youtuber lo cuestionó sobre si, a sus 23 años, prefiere fichar con el acérrimo rival de su club actual, el Club América, o retirarse del futbol. Aunque fueron las únicas dos opciones, el ibérico también le ofreció no responder si así lo deseaba.

Aunque al principio fue tajante en decir que no a las Águilas, después mencionó “la verdad es que está difícil. Yo, con 23 años, fichaba para el América, porque no tengo mi vida resuelta. Entonces, o no haces nada o sigues jugando. A mis 23 años preferiría ir al América que retirarme, porque sigue la vida, porque sigues creciendo o puede ser otro escalón para que te vea, no sé, para que sigas jugando simplemente”.

Actualmente, las Chivas se encuentran fuera de los puestos de repechaje, en la posición 15. De los 13 partidos que han disputado, solamente han ganado 2. Asimismo, han obtenido 13 de 39 puntos posibles, es decir, menos de la mitad de los que han disputado. A pesar de ello, el juvenil pidió a la afición del rebaño tener más comprensión con el equipo más allá de criticar su trabajo en el Guard1anes 2021.

