Un ex jugador de los All Blacks ayudó a rescatar a una ballena en Nueva Zelanda y el video generó polémica

Un ex All Blacks ayudó a rescatar a una ballena

Un ex jugador de los All Blacks ha quedado en el ojo de la tormenta pese a tener un buen gesto. Se trata de Ali Williams, campeón del mundo con la selección de rugby de Nueva Zelanda en 2011, quien ayudó a rescatar a una ballena varada en una playa de su país. Su accionar fue criticado por entidades benéficas que protegen a estos animales marítimos.

Williams, quien se retiró de la actividad profesional con la camiseta del Racing 92 de Francia en la temporada 2016/17, regresaba en helicóptero desde Bay of Islands cuando vieron a la ballena varada en Mangawhai Heads, una playa al norte de Auckland, según informó el New Zealand Herald.

Acompañado de Nick Mowbray, fundador de la empresa de juguetes Zuru Inc, decidieron ayudar al cetáceo a regresar a su hábitat natural.

Ali Williams y un grupo de personas ayudan a la ballena varada en Mangawhai Heads, Nueva Zelanda (Foto: REUTERS)

“Notamos lo que pensamos que era un tiburón o un delfín varado en una playa al norte de Auckland... A medida que nos acercábamos, vimos que en realidad era una ballena”, dijo Jaimee Lupton, socio de Mowbray, en diálogo con Reuters.

Una vez cerca de la ballena, Ali Williams, de 39 años, se metió con sus acompañantes al agua para empujar al animal al agua. Su intención lógicamente era salvar a la ballena, algo que también intentaron algunos niños y guardavidas de la zona.

“Liberamos a la ballena con éxito después de aproximadamente una hora. Estaba casi oscuro, así que tuvimos que movernos rápido y entrar en acción, de lo contrario, es posible que no haya sobrevivido. Fue muy emotivo y todos lo vitoreamos una vez que nadó mar adentro“, dijo Lupton.

Ali Williams fue campeón del mundo con los All Blacks en 2011 (Foto: Shutterstock)

Pero no todo salió bien para el ex All Blacks y sus acompañantes, ya que los videos publicados en las redes sociales, donde se ven a todos empujando y tirando de la ballena para que pueda nadar libre, generaron el repudio de una organización benéfica llamada Project Jonah.

En su página de Facebook, esta entidad criticó las técnicas utilizadas. “El video muestra a miembros del público usando una cuerda alrededor de la cola y arrastrando a la ballena hacia atrás... para llevarla a aguas más profundas. Esto es increíblemente peligroso no solo para los rescatistas, sino que puede causar un daño significativo a la ballena. Si bien entendemos el deseo de llevar a la ballena a aguas más profundas, es importante que esto se haga de manera correcta y segura”, escribieron desde la organización.

