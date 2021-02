Se retiró Dan Carter, leyenda de los All Blacks y uno de los mejores aperturas de la historia del rugby

Dan Carter fue campeón del mundo con los All Blacks en 2011 y 2015 (AFP)

Después de años de ser el emblema de los All Blacks, uno de los equipos más ganadores de la historia del deporte, Dan Carter anunció este sábado su retiró definitivo del rugby profesional a sus 38 años. Su adiós llega tras acabar su etapa en el Kobel Steelers de Japón y de intentar volver a jugar en su país, pero finalmente inclinándose por el retiro para dedicarle más tiempo a su esposa y sus hijos.

“Hoy me retiro oficialmente del rugby profesional. Un deporte que he practicado durante 32 años y que me ha ayudado a convertirme en la persona que soy hoy. No puedo agradecer lo suficiente a todos los que han formado parte de mi viaje, especialmente a vosotros, los aficionados. El rugby siempre formará parte de mi vida. Gracias”, publicó en redes sociales.

Había regresado el años pasado a su país natal para jugar en el Blues de Auckland pero no tuvo el efecto esperado: “Me di cuenta de que no tenía ya la misma voluntad que durante mis precedentes temporadas en Nueva Zelanda. Entonces, entre el momento en que comprendí eso y que me di cuenta de que ya no quería viajar más debido a la pandemia, me dije que era el momento adecuado de dejarlo”, confesó al periódico francés L’Equipe.

Carter fue elegido el mejor jugador del mundo en 2005, 2012 y 2015 (Foto: REUTERS)

Dan Carter nació en Southbridge el 5 de marzo de 1982 y es considerado uno de los mejores aperturas de todos los tiempos. En su palmarés, se destacan los títulos mundiales con la selección de Nueva Zelanda de 2011 y 2015, y el galardón de mejor jugador del mundo en 2005, 2012 y 2015.

Vistió la camiseta de los All Blacks en 112 ocaciones y con su preciso pie izquierdo firmó 1.598 puntos. Además de ganar dos Copas del Mundo, también alzó seis trofeos del Tres Naciones (2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010) y dos de su sucesor, el Rugby Championship (2012, 2013).

A nivel clubes, Dan Carter fue dos veces campeón del Top 14 y también ganó un título en Japón (AFP)

A nivel clubes, conquistó la Top League japonesa en 2019, y el Top-14 francés en 2009 con Perpignan y en 2016 con el Racing 92.

“Ahora, también está bien disfrutar de los fines de semana con la familia, recoger a mis hijos a las 15:00 después de la escuela... y mi cuerpo me da las gracias por no tener que jugar”, reconoció Carter al anunciar su emotiva despedida.

