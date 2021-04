Cuáles son los argumentos que acercarían a Carlos Vela como refuerzo nacional en Tokio 2020

Carlos Vela con su actual equipo de la MLS (Foto: Instagram/lafc)

De acuerdo con el portal Mediotiempo, Jaime Lozano incluyó a Carlos Vela en una lista preliminar de 59 jugadores que podrían asistir a los Juegos Olímpicos. Esta fue entregada al Comité Olímpico Mexicano (COM) antes de que iniciara el torneo Preolímpico, por lo que hay probabilidad de que el jugador viaje a Tokio.

No obstante, hace unos días el delantero aseguró para ESPN que no había mantenido comunicación con ningún miembro de la Selección: “No he tenido ningún tipo de acercamiento, nadie me ha preguntado, nadie me ha dicho que está interesado en que vaya. Decirte qué voy hacer, son palabras que no van a ningún lado”, aseguró.

Asimismo, aseguró que tampoco hay acercamiento con ningún club de la Liga MX, ante los anteriores rumores de que el América buscaba fichar al delantero: “No he tenido acercamiento con nadie, no he tenido una opción real o cercana a decir: ‘Ah, tengo que decir si quiero ir, o no’. La verdad que siempre han sido rumores. Se habla mucho, pero luego no pasa nada”.

Sin embargo, para que fuera incluido en la lista de Jaime Lozano, el propio Vela tuvo que haber autorizado su inscripción, pues debe firmar una ficha de registro. Además, es requisito que todos los integrantes entreguen documentación, por lo cual, la esperanza de que forme parte de la Selección Sub-23 en Tokio 2020 se mantiene viva.

Carlos Vela, delantero estelar del club estadounidense de fútbol Los Ángeles FC. (Foto: Gustavo Becerra/ EFE/ Archivo)

Durante las últimas semanas, Jaime Lozano, estratega del conjunto tricolor olímpico y Gerardo “Tata” Martino, técnico de la Selección mayor, dejaron claro que había pocas probabilidades de que el jugador del LAFC, estuviera presente en la justa olímpica de Tokio 2020.

Por su parte, Lozano aseguró que se mantiene en constante comunicación con el “Tata”: “Vamos de la mano de la federación, la filosofía y la intención es la misma, tenemos comunicación y nos rigen mismas normas y valores”.

Asimismo, Martino se pronunció ante las interrogantes del caso de Vela : “Cuando uno está a disposición de selecciones, está para todas, no de unas sí y otras no”, afirmó. Además, aseguraron que todos los jugadores deben de tener el mismo compromiso en el conjunto nacional sin importar los torneos y categorías.

La última participación que tuvo Vela con el conjunto nacional se remite al 6 de octubre del 2017, cuando los mexicanos recibieron a Trinidad y Tobago en la penúltima jornada de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a Rusia 2018. El conjunto tricolor se impuso por marcador de 3 - 1 en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí.

Carlos Vela celebra uno de sus goles ante León de México en la Liga de Campeones de la Concacaf. (Foto: Gary A. Vasquez/ USA TODAY)

Carlos entró de cambio a los 61 minutos en lugar de Giovani dos Santos, alineado por el entonces técnico, Juan Carlos Osorio. México ya estaba calificado y el colombiano le había otorgado descanso al originario de Quintana Roo, al mandarlo al banco de suplentes.

Durante el partido ocurrió un emotivo momento. A menos de un mes del terremoto de 7.1 grados, sucedido el 19 de septiembre en la capital, Puebla y Morelos, se efectuó un minuto de silencio para honrar a las víctimas.

El actual delantero del LAFC, lleva 71 partidos, 57 goles y 30 asistencias, aunque no ha podido levantar un título con su equipo. En diciembre del 2020 estuvieron cerca, pero cayeron ante Tigres en la final de la Concachampions.

Durante su participación en dicho torneo, el conjunto LAFC logró vencer a León, Cruz Azul y América. Finalmente no pudo pasar por encima de los Tigres, que terminaron ganando el torneo y, con ello, el boleto al Mundial de Clubes.

