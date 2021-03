Las razones por las que Luis García y Martinoli no pudieron narrar el debut preolímpico del TRI

Jugadores de México celebran su victoria ante República Dominicana durante el torneo de la Clasificatoria Olímpica Masculina de CONCACAF de fútbol, celebrado en el estadio Jalisco, en Guadalajara, Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

Luis García y Christian Martinoli, conforman una dupla de analistas aclamados por el público. Sin embargo, no fue posible que narraran el partido de la selección en el torneo Preolímpico, pues la compañía de televisión de Ricardo Salinas Pliego, no pudo transmitir el encuentro de la escuadra de Jaime Lozano.

La sorpresa fue tanta que, de manera inmediata, los fanáticos comenzaron a preguntar a través de redes sociales el motivo por el que TV Azteca no transmitió el juego del Tricolor juvenil. La respuesta es que la cadena no pudo tener un acuerdo en la compra de los derechos y por este motivo, no televisarán el torneo de la Concacaf.

Es preciso resaltar, que con el paso del tiempo, Azteca ha perdido fuerza en el futbol. Los equipos sobre los que tienen derechos actualmente son: Puebla y Mazatlán, pero comparten los derechos de Bravos, Necaxa y Chivas.

En la Primera División Femenil, los derechos se reparten entre Televisa (a través de TUDN y Afizzionados), FOX Sports, TVC Deportes, Claro Sports, AYM Sports y Chivas TV.

Zague, Martinoli, Luis García, y Carlos Guerrero, principales narradores de Azteca Deportes (Foto: Twitter/ Azteca Deportes)

Para la Liga de Expansión MX , los derechos se reparten entre Televisa (a través de Sky Sports y TUDN), Fox Sports, Claro Sports, TVC Deportes, ESPN, Canal 44 y TVCuatro.

Los derechos de transmisión para televisión abierta o red nacional de 11 equipos de la Primera División, están repartidos entre Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen. Mientras que en los sistemas de televisión de paga o restringida se distribuye entre Televisa (a través de sus subsidiarias TUDN, SKY Sports, Adrenalina Sports Network y Afizzionados) , en los cuales puede disponer de partidos preseleccionados de TV Azteca y de su propia compañía, para emitirlos en exclusiva a través de alguno de estos canales, FOX Sports, Claro Sports, ESPN y Chivas TV.

Los contratos entre televisoras y clubes resultan vitales para la economía de las instituciones deportivas, más en este momento de incertidumbre, a consecuencia de la pandemia. El pago por derechos de transmisión es el que genera mayores ganancias a los equipos en México.

De acuerdo con un Estudio de 2020, por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sobre el Mercado de Contenidos Audiovisuales y Relaciones Verticales en la Industria de las Telecomunicaciones: “Los derechos de televisión de los partidos de futbol crean una imagen particular de marca de un canal de televisión, y permiten que el radiodifusor llegue a una audiencia particular a escala mayorista que no puede ser alcanzada por otros programas”. Además, se estima que el valor porcentual va desde el 60% hasta el 80% en algunos casos.

Ricardo Salinas Pliego,presidente de Grupo Salinas y Azteca FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En la actualidad, se ha transformado el modelo de negocio pues, hace un tiempo equipos que usualmente no se veían con determinadas televisoras, se han abierto nuevos canales para disfrutar de los partidos en otros sitios, gracias al paso del tiempo y el avance de la tecnología.

Sin embargo, cuando una televisora invierte en derechos de transmisión, es probable que no recupere pronto todo lo que invirtió, sino a un mediano o largo plazo, lo que implica un riesgo. Las televisoras tenían el mayor margen de ganancia comercial. Sin embargo, la emergencia sanitaria hizo que todo diera un giro inesperado y muchas empresas perdieron los derechos de transmisión de partidos.

Asimismo, la empresa televisiva Azteca, no llegó a un acuerdo para los derechos de transmisión y no será posible escuchar la narración de Martinoli y García en el Preolímpico de la Concacaf , que tendrá lugar en la ciudad de Guadalajara, donde los estadios Jalisco y Akron fungirán como sede de los duelos del torneo internacional.

