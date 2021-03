Luis García reveló el motivo detrás de su abrupto retiro del fútbol a los 31 años

(Video: TikTok@garciaposti)

Luis García Postigo, mejor conocido como el “Doctor” García, actualmente es conocido por desempeñarse como comentarista y narrador de partidos de fútbol. Sin embargo, una de las incógnitas que rodearon el fin de su carrera profesional ha sido el motivo que lo orilló a dejar las canchas a una edad tan corta. Vivió sus últimos minutos como jugador de primera división con la camiseta del Puebla, en el año 2000.

Ante la duda, un usuario de la red social TikTok lo cuestionó sobre sus razones, a lo que el ex mundialista respondió por medio de un video que “Me dejó de gustar el fútbol. Yo soy una persona que necesito divertirme con lo que hago y si no me divierto con lo que hago salgo corriendo, me voy, busco otra opción”.

También reconoció estar agradecido con el deporte, así como con todas las personas con quienes pudo coincidir. Gracias a ello, dijo, pudo llegar a buen puerto como jugador de fútbol y consolidar “una carrera medianamente buena”.

Aunque fueron largos años en los cuales acumuló buenas experiencias, decidió tomar la decisión del retiro porque “se me acabó la pasión, se me acabó el gusto, se me acabó el divertimento. Yo creo mucho en el divertimento y ya no me divertía jugar fútbol”, declaró.

Luis García Postigo reveló las razones de su retiro del fútbol profesional (Foto: Instagram@garciaposti)

Tanto dentro como fuera de las canchas, la carrera de Luis García estuvo siempre marcada por la polémica. Aunque sus actuaciones lo llevaron a disputar encuentros con equipos españoles y logró anotar goles en momentos clave con la Selección Mexicana, ha dividido la perspectiva de diversos comentaristas, críticos y aficionados de dicho deportes sobre lo buena o mala que fue su carrera.

Nació el 1 de junio de 1969. Con solamente 17 años, se abrió paso en las filas de los Pumas de la Universidad Nacional, donde realizó su debut en primera división. De inmediato, sus cualidades en el área lo hicieron destacar y comenzó a erigir una carrera goleadora. Desde 1986 hasta 1992 logró aparecer en 195 partidos y convertir 75 tantos.

Además, su palmarés con la UNAM comenzó a registrar campeonatos. En la liga de 1990-1991 consiguió alzar el trofeo. En ese periodo, también disputó y se convirtió en uno de los más importantes jugadores de su equipo para la obtención de la Copa de Campeones de la Concacaf en 1989.

Su meteórica carrera tuvo un impulso de gran relevancia cuando llegó al Atlético de Madrid en el año 1992. Con los colchoneros pudo disputar 59 encuentros y clavar el balón en la red en 28 ocasiones. Sin embargo, sus apariciones en el extinto estadio “Vicente Calderón” sólo duraron un par de años. En 1994 tuvo que mudarse al norte de España pues fue contratado por la Real Sociedad de San Sebastián, aunque sólo disputó 10 partidos y tuvo una discreta actuación.

Luis García también fue seleccionado nacional (Foto: Instagram@garciaposti)

Con actuaciones irregulares y un futuro poco claro en Europa, fue repatriado por las Águilas del América, equipo con el cual volvió a encontrar el camino del gol. Entre 1995 y 1997 consiguió hacer 40 goles en 78 partidos, de hecho en esa institución registró su promedio de goles por partido más alto en su carrera. Sin embargo, también salió de la institución para vestir otras tres camisetas antes de su retiro.

Los Potros de Hierro del Atlante le dieron la bienvenida en la temporada 97-98, en ese club anotó 14 goles en 29 partidos. Un año después se integró a las filas de Monarcas Morelia, donde registró nueve tantos en 17 partidos. Poco a poco se fue diluyendo la personalidad que lo llevó a Europa.

Finalmente, con el término del segundo milenio también se acabó su carrera. Llegó al equipo de la franja en el año 2000 y, tras haber disputado un solo partido, decidió ponerle fin a su aventura dentro de las canchas. Actualmente sigue apegado al deporte por medio del micrófono, sin embargo, sigue dividiendo opiniones sobre la calidad de su trabajo, esta vez con los aficionados.

