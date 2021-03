Otra aventura en la vida de Paul Gascoigne: terminó en un hospital tras lesionarse en un reality show de supervivencia

La lesión de Paul Gascoigne en Isola Dei Famosi

Así como es reconocido por su talento futbolístico, que marcó el pulso de un época, todo el mundo sabe que Paul Gascoigne ha tenido una vida llena de travesuras, excesos y actos de indisciplina. Y con 53 años todavía sigue protagonizando aventuras a su estilo: actualmente participa en una reality show de supervivencia de la TV italiana, donde sufrió una lesión y tuvo que ser hospitalizado.

Gazza es uno de los participantes de la edición 2021 de ’Isola Dei Famosi’, un programa en el que varias personalidades son llevadas a una isla para ser sometidas a diferentes pruebas, con el objetivo de sostenerse hasta el final para ganar la competencia.

Todo comenzó bien para el ex jugador que representó a Inglaterra en el Mundial ‘90 y que domina un poco el idioma italiano porque jugó tres temporadas en la Lazio (1992-1995).

La presentación de Paul Gascoigne en Isola Dei Famosi

Pese a su oscuro pasado ligado al alcohol y las drogas, se vio un Gascoigne muy feliz en su llegada a los Cayos Cochinos (Honduras) y también en buenas condiciones físicas, con su característico cuerpo lleno de tatuajes.

Sin embargo, en uno de los últimos desafíos, donde el premio era un plato de espaguetis y albóndigas, tuvo que ser trasladado al hospital después de aparentemente dislocarse el hombro. En las imágenes se lo vio agarrándose el brazo por el dolor después de que tuvo que correr y trepar por una red. Fue ayudado por el actor Gilles Rocca y asistido inmediatamente por los médicos.

En el programa confirmaron que no su lesión no era grave pero Gazza no se presentó a la ronda de nominaciones de este episodio.

Paul Gascoigne sufrió una lesión en el hombro durante un desafío en un reality show de supervivencia.

Más allá de ese percance, el ex jugador del Newcastle United, Tottenham Hotspur y Glasgow Rangers, entre otros equipos, se muestra cómodo en el reality show en el que lee la Biblia por las noches y usa mucho protector solar para proteger su piel.

Tuvo una pequeña discusión con el youtuber Awed, cuyo nombre real es Simone Paciello, quien se enojó cuando Gascoigne le dijo que le gustaba la pizza con ananá. Pero se lo vio muy cercano de las actrices Valentina Persia y Francesca Lodo. Incluso enamoró a la ex estrella porno húngara naturalizada italiana Éva Henger, quien elogió su sentido del humor: ”Estoy enamorada de Paul Gascoigne. Es la mejor persona de la isla y es tan divertido que no puedo dejar de reírme cada vez que dice o hace algo.”

