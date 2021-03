En cuánto incrementó el valor del Chucky tras su formidable temporada con Napoli

Hirving Lozano marcando gol con la escuadra del Napoli (Foto: Twitter@sscnapoli)

El mexicano ha tenido una temporada destacada, pues ha disputado un total de 33 partidos, en los cuales ha contribuido a su equipo con 13 tantos y 4 asistencias Como consecuencia de su brillante actuación, el Chucky se convirtió en el mexicano mejor valorado, incluso por delante de Raúl Jiménez, valuado en EUR 35 millones, Jesús Corona EUR 30 millones, Carlos Vela EUR 15 millones y Edson Álvarez EUR 12 millones.

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el mexicano tiene un valor de EUR 45 millones, el mayor en toda su trayectoria. De hecho, cuando el mexicano fue vendido por el PSV, su valor era de 38 millones de euros, esto refleja un crecimiento de 7 millones durante su estadía en el Napoli.

Sin duda alguna, para Lozano no ha sido un camino fácil, pues apenas el año pasado se hablaba de su enemistad con el director técnico de su escuadra, Gennaro Gattuso. Tenía pocos minutos y oportunidades de desempeñarse en los partidos, incluso los seguidores mexicanos del conjunto napolitano arremetieron en contra de Gattuso, por tener prácticamente borrado al “Chucky” Lozano del club.

Hirving Lozano con la escuadra italiana . (Foto: Ciro Fusco/ EFE)

El estratega se defendió y dejó claro que no había enemistad alguna, en una conferencia de prensa mencionó: “Lozano está trabajando y yo debo ser capaz de impulsarlo para que siga trabajando así. No tengo nada contra de él, simplemente tomo las decisiones. Sé que Chucky está sufriendo porque no está jugando”, destacó el responsable de la escuadra napolitana.

Además, el italiano reiteró que mantenía constante diálogo con el mexicano. “Hablo con él, incluso si él no habla mucho. Está trabajando duro y queremos ponerlo en buenas condiciones. Espero que también le llegue la oportunidad”. agregó.

Aunque probablemente su relación no comenzó de la mejor manera, con el paso de los meses fue en ascenso, al grado de formar una asociación que le ha redituado de manera positiva a la escuadra napolitana. Para el mexicano, fue importante limar asperezas y analizar su trabajo en el terreno de juego, para así, ganarse un lugar en el demandante fútbol italiano.

Gennaro Gattuso, estretega del Napoli (Foto: Alessandro Garofalo/REUTERS)

“Hablé con él. Analizamos lo que pasaba en la cancha el año pasado. Después, tuve más oportunidades y minutos, mismos que estoy aprovechando. Lo importante es seguir trabajando”, destacó Lozano.

El esfuerzo fue gradual, pero le redituó en cosas positivas, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Poco a poco el atacante de la selección mexicana se fue ganando los adeptos de quien lo había relegado a la banca.

Con el pasar de las jornadas, quedaron de lado los cuestionamientos sobre su titularidad, y poco a poco empezaron a caer los reconocimientos sobre su calidad; aunque siempre con la retroalimentación activa.

El futbolista mexicano, Chucky Lozano con el estratega Genaro Gattuso (Foto: AP)

Hoy en día, el técnico napolitano le brinda el valor merecido a Lozano. Así lo manifestó luego del encuentro frente a la Juventus por la Supercopa de Italia, en donde reconoce que es un jugador determinante dentro de la cancha.

“Quizás teníamos un poco de miedo al principio, pero peleamos a la par contra un gran rival. Fue increíble la ocasión de gol de (Hirving) Lozano al principio, un balón que parecía dentro y que el portero salvó. Fue un episodio que pudo cambiar el rumbo del partido. Por lo demás fue un partido de ajedrez. Los dos equipos se respetaban y nadie mostraba la cara descubierta”, subrayó Gattuso.

Lozano estuvo fuera de las canchas por aproximadamente un mes , debido a una lesión en la corva de su pierna derecha. Su regreso tuvo lugar en el encuentro del Napoli frente a la Roma, donde obtuvieron la victoria y el mexicano disputó unos cuantos minutos del segundo tiempo. Se espera que dispute los próximos encuentros contra Gales y Costa Rica, pues el jugador ya se encuentra en la concentración del “Tata” Martino.

SEGUIR LEYENDO: