Checo Pérez o Max Verstappen: esta prueba reveló quién habría sido el más rápido a bordo del Red Bull

La temporada 2021 de la Fórmula 1 está a 10 días de comenzar y la expectativa en México es la más grande que se tenga registro desde la época de los hermanos Rodríguez. La principal razón es porque, por primera vez en la carrera de ‘Checo’ Pérez, el piloto tapatío correrá en un auto con posibilidades de pelear por el campeonato de pilotos y constructores.

Las pruebas de pretemporada ocurrieron el pasado fin de semana en Bahréin, entre el viernes 12 y domingo 14 de marzo. Fueron las más cortas en la historia de la Fórmula 1 pues, en condiciones normales respecto a la pandemia, los equipos suelen estar, mínimo, una semana con ensayos en el monoplaza.

En este breve periodo de tiempo, los resultados para Red Bull Racing fueron sobresalientes. Sus dos pilotos demostraron que el auto es fiable, constante y con buena potencia, por lo que parten como favoritos para la nueva temporada de acuerdo con los números arrojados en pretemporada.

El portal de la Fórmula 1 confirmó las buenas sensaciones en la escudería de Red Bull y, de la mano del columnista Lawrence Barretto, el medio oficial ofreció un análisis con toda la estadística que dejó el fin de semana de pruebas, donde destaca Sergio Pérez como gran sorpresa en los resultados.

A pesar de que ‘Checo’ no marcó las vueltas más rápidas del fin de semana, algo que sí hizo su compañero de equipo Max Verstappen, el balance frío y estudiado indica que el mexicano tuvo un mejor rendimiento debido a que corrió durante las peores condiciones de pista posibles.

Pérez salió a correr un día después que Max, cuando el estado de la pista provocaba menor carga aerodinámica en el monoplaza del tapatío y el agarre era inferior en comparación con su compañero neerlandés. De acuerdo con los cálculos ofrecidos en el portal de la F1, las condiciones provocaron que Verstappen fuera 2.86 segundos más veloz que el mexicano.

El agarre, principalmente en las salidas de las curvas, provocaba una mayor confianza para pisar el acelerador de forma inmediata y esto mejoró los tiempos de Verstappen, en especial durante las curvas 5, 6 y 7.

Si se ajustan las cuentas y se pone en igualdad de condiciones a ‘Checo’, el resultado es favorable para el nuevo integrante de la familia Red Bull y sería más rápido por 0.6 segundos, una cifra importante en el mundo del automovilismo.

Es importante señalar que, en este análisis, no es posible contar con los datos exclusivos de cada escudería y no se trata de una conclusión sin margen de error. Sin embargo, sí son suficientes para afirmar que ‘Checo’ no fue favorecido por el clima ni por el estado de la pista en el circuito de Sakhir.

Si se valoran únicamente los tiempos récord, Max Verstappen queda por encima de todos con un cronómetro de 1:28:960 en su mejor vuelta. En esta demarcación, Sergio Pérez se encuentra hasta el octavo lugar con un tiempo de 1:30:187.

En las pruebas de pretemporada, los mejores tiempos no tienen el mismo peso que en la temporada regular. Aunque es un buen punto de referencia para conocer el potencial del auto, en este se valora más el ritmo de carrera que hayan tenido durante los ensayos, donde ambos pilotos demostraron estar a la par, por lo que se espera una fuerte disputa a lo largo del año.

