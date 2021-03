Una charla técnica con ADN Barça: salió a la luz la intimidad de Xavi como DT antes de ganar otro título en Qatar

La charla técnica de Xavi en el Al Sadd

Tarde o temprano Xavi Hernández tendrá su oportunidad como entrenador del FC Barcelona, pero mientras tanto sigue desarrollándose en el fútbol de Qatar, donde ya ha logrado seis títulos con el Al Sadd en una temporada y media. Hay mucha expectativa por verlo dirigir en el Camp Nou y más aún al ver la intimidad de su faceta como DT.

El club que dirige el ídolo culé ha revelado imágenes del partido del último fin de semana, donde se impusieron por 3-0 en casa del Umm Salal y se proclamaron matemáticamente campeones de la Liga qatarí al lograr su séptima victoria consecutiva.

“Esto es fútbol. Confianza, confianza... una y otra vez. Y así van a disfrutar el partido. Tengo la sensación de que no están disfrutando mucho”, comienza diciendo Xavi ante sus dirigidos. Más allá de que iban ganando 1-0 al descanso, el DT hizo hincapié en el disfrute, algo que aprendió en La Masía y aplicó en sus años de jugador culé.

Xavi Hernández llega ganados seis títulos con el Al Sadd de Qatar (Foto: EFE)

“Pase, repiten pase... cambian de lado. Si no pueden progresar, no hay problema. Es simple, más simple que nunca contra estos equipos. Y tienen que rematar de afuera del área. Miren al arquero y, si tienen oportunidad, tienen que rematar. Necesitamos marcar un segundo gol”, agregó el ex futbolista azulgrana, que ganó su segunda liga.

Finalmente, el Al Sadd marcó otros dos goles en el segundo tiempo y se hizo con el decimoquinto título de su historia al aventajar en 13 puntos al Al Duhail a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato, lo que refleja la maravillosa campaña que están haciendo este curso.

El equipo de Xavi apunta ahora a terminar el torneo como campeón invicto. Hasta ahora ha ganado 16 de los 18 encuentros ligueros disputados y ha empatado los otros dos. Le quedan cuatro partidos para conseguir ese gran objetivo y este jueves tendrán el primer desafío ante el Al Wakrah.

Santi Cazorla es una de las figuras del Al Sadd que dirige Xavi Hernández (Foto: REUTERS)

Además, el elenco que tiene al mediocampista español Santi Cazorla y al delantero argelino Baghdad Bounedjah como figuras, ha marcado 69 tantos y ha encajado tan solo 12. No quedan dudas que el desempeño de Xavi en tierras qataríes es fenomenal: a fines de febrero logró la Copa de Qatar y el pasado miércoles accedió a semifinales de la Copa del Emir. Ya ganó la Supercopa en 2019 y 2020, además de la Qatari Stars Cup, la Copa de Qatar y la Copa del Emir. Todos trofeos que hacen crecer la expectativa por verlo dirigir al Barcelona.

