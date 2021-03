Champions League 2021: horario y canal del Barcelona vs PSG, Juventus vs Porto y el resto de los octavos de final

La ronda eliminatoria empezará el 9 de marzo a las 14:00 horas centro (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

El martes 9 de marzo regresa la Champions League para jugar la vuelta de los octavos de final. La competencia está cada vez más cerca para conocer al próximo equipo que se lleve la codiciosa “orejona”.

En la segunda ronda octavos las figuras del balompié como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Neymar da Silva entre otros más volverán a defender la camiseta de su club para llevarse la victoria.

La ronda eliminatoria empezará el 9 de marzo a las 14:00 horas centro, algunos juegos se empalman en el mismo horario por lo que aquí te decimos en qué canales podrás sintonizar los duelos de la UEFA Champions League.

En el estadio Turín, la Juventus recibe al Club Porto. La Juve llega con una desventaja en el marcador, ya que en el primer partido perdió 2 a 1. Los dirigidos por tendrán que buscar la fórmula que los lleve a las siguientes clasificaciones. Podrás sintonizar el partido a través de la señal de ESPN 2 y ESPN Play, ambos programación de paga.

Barca actualmente pasa por una crisis donde no puede concretar sus victorias, en el primer partido de las eliminatorias cayeron con un marcador de 4 a 1 (Foto: EFE/Alberto Estévez)

En el mismo horario, el Dortmund Borussia enfrentará al Sevilla. El Club BVB viene de ganar el encuentro con un marcador de 3 a 2, por lo que se posiciona como favorito para pasar a la siguiente etapa del torneo.

El duelo lo podrás sintonizar por la cadena Fox Sports. Dentro de las estadísticas que conserva Borussia destaca que conserva un invicto en sus últimos siete partidos como local.

Para el miércoles 10 de marzo, continua la ronda de octavos de final con el duelo de Paris Saint-Germain frente al Barcelona. Dos figuras del fútbol soccer se enfrentarán Lionel Messi y Kylian Mbappé medirán fuerzas en busca de la clasificación.

El Barca actualmente pasa por una crisis donde no puede concretar sus victorias, en el primer partido de las eliminatorias cayeron con un marcador de 4 a 1, Messi fue el que anotó el único gol a favor de su equipo, sin embargo el panorama es complicado para conseguir la victoria.

El PSG perfiló a Mbappé como su delantero anotador, ya que en la primera vuelta el marcó tres de los cuatro goles del equipo, al minuto 32 del primer tiempo abrió el marcador.

La Juve llega con una desventaja en el marcador, ya que en el primer partido perdió 2 a 1. (Foto: REUTERS/Massimo Pinca)

Para seguir la transmisión del duelo tendrás que sintonizar la señal de ESPN 2 en punto de las 14:00 horas.

El segundo partido programado para el miércoles es el de Liverpool contra RasenBallsport Leipzig, podrás seguir la transmisión en vivo por la señal de Fox Sports y Fox Sports 2. El Liverpool viene de ganar con un marcador de 2 goles a cero por lo que el egipcio Mohamed Salah podría sacar la clasificación para su equipo.

El resto de la ronda de octavos de final se jugará la próxima semana, los días 16 y 17 de marzo a las 14:00 horas centro Ciudad de México. Los juegos programados son Real Madrid vs Atalanta, Manchester City vs Mönchengladbach, Bayern Munich vs Lazio y Chealse contra Atlético Madrid.

El sorteo para conocer las fechas de los cuartos de final será el 19 de marzo. En consecuencia se estaría jugando los cuartos para el mes de abril, a finales de ese mismo mes estaría prevista la primera vuelta de semifinales para concluir en mayo con la segunda vuelta y con el duelo final que determinará el ganador del encuentro.

SEGUIR LEYENDO: