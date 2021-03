Arrancó el Buenos Aires Open: la agenda, el cuadro completo y la maldición que intentarán romper los 7 argentinos que están en carrera

Juan Martín Cerúndolo, el último campeón del Córdoba Open, busca lograr un hito inédito: ganar los dos ATP jugados en Argentina (Foto: @CordobaOpen)

El tenis argentino viene con una sonrisa de oreja a oreja con la aparición de una nueva promesa que promete dar pelea a quien se le pare adelante. Juan Manuel Cerúndolo fue el sorpresivo campeón del Córdoba Open 2021 hace unos días y ya desembarcó en Buenos Aires con el objetivo de protagonizar otro batacazo.

Junto a otros seis compatriotas, buscará dejar el segundo torneo ATP que se celebra en Argentina. Pero no será tarea fácil ya que desde David Nalbandian en 2008 que un local no consigue apropiarse del Buenos Aires Open. Los que más cerca estuvieron en lograrlo llegando a la final fueron Juan Ignacio Chela en 2011 donde perdió frente a Nicolás Almagro, Juan Mónaco cayó con Rafael Nadal en 2015 y Diego Schwartzman, que no pudo con Marco Cecchinato en 2019.

El Rey David fue el último argentino en ganar el Buenos Aires Open: derrotó a José Acasuso por 3-6, 7-6(5) y 6-4 (Foto: AAT)

Acompañando al campeón del Córdoba Open, quien enfrentará a Federico Delbonis en la primera ronda, estarán Facundo Díaz Acosta, Facundo Bagnis, Francisco Cerúndolo, Federico Coria y el primer preclasificado del torneo, el Peque Schwartzman. Este último viene llegando a las instancias finales del Buenos Aires Open en las últimas ediciones, pero no logra romper el maleficio de los argentinos que inicio Tommy Robredo en 2009.

El ATP que otorga 250 puntos para el ranking ya tiene a dos locales eliminados del cuadro principal: Juan Ignacio Londero perdió por 6-3 y 6-0 con el español Pablo Andújar y Thiago Tirante cayó ante el alemán Dominic Koepfer por 2-6, 6-3 y 6-4. La resistencia argentina comienza a ceder poco a poco, pero las ilusiones siguen por los aires con una nueva oportunidad de volver a ver tenis en el Court Guillermo Vilas.

Por otro lado, Albert Ramos Vignolas vuelve a aparecer en el Buenos Aires Open con las ganas de tomar revancha luego de perder la final en Córdoba frente a Juan Manuel Cerúndolo. Otro punto llamativo será ver al hermano mayor del último campeón, Francisco, en el cuadro principal luego de haber ganado tres partidos seguidos en la clasificación previa al derrotar los brasileños Joao Menezes, Guilherme Clezar y al argentino Agustín Velotti.

Los hermanos Cerúndolo durante el Córdoba Open 2021 (Foto: Quique Cano)

LA AGENDA DEL MARTES

Court Guillermo Vilas

• Desde las 11.30: Gianluca Mager (Italia) vs. Salvatore Caruso (Italia)

• No antes de las 13: Facundo Díaz Acosta (Argentina) vs. Jaume Munar (España)

• A continuación: Francisco Cerúndolo (Argentina) vs. Federico Coria (Argentina)

• No antes de las 18: Facundo Bagnis (Argentina) vs. Frances Tiafoe (Estados Unidos)

• No antes de las 20: Federico Delbonis (Argentina) vs. Juan Manuel Cerúndolo (Argentina)

Cancha 2

• Desde las 11.30: Andrej Martin (Eslovaquia) vs. Lukas Klein (Eslovaquia)

• Seguido de: Joao Sousa (Portugal) vs. Sumit Nagal (India)

• No antes de las 15: Andre Goransson (Suecia)-Thiago Monteiro (Brasil) vs. Marcelo Demoliner (Brasil)-Santiago González (México)

• No antes de las 16.30: Albert Ramos Viñolas (España, 5°) vs. Holger Vitus Nodskov Rune (Dinamarca)

TV: TyC Sports

