La recomendación de Claudia Sheinbaum para evitar filas en vacunación de COVID-19

Claudia Sheinbaum dio una recomendación para que las personas adultas mayores no hagan filas al momento de recibir su vacunación (Foto: José Pazos/ EFE)

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio una recomendación para que las personas adultas mayores no hagan filas al momento de recibir su vacunación contra el COVID-19. Curiosamente la funcionaria pidió que no lleguen “muy temprano” a su cita.

“Pedirle a las personas que no lleguen muy temprano; no hace falta. Con que lleguen a la hora que les corresponde. De las 9:00 a las 4:00 de la tarde va a estar abierto. Si hay filas todavía a las 4:00 o hay personas esperando, (no se irá el personal de Salud) hasta que no termine la vacunación de ese día”, dijo en conferencia de prensa.

Vale recordar que la campaña durará en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco desde el 24 de febrero hasta el 5 de marzo. También habrá brigadas móviles, enfocadas en las personas de este sector que no puedan trasladarse a las unidades.

Campaña de vacunación avanza a cuentagotas

México se ubica en el lugar 19 del mundo en cuanto al avance de vacunación en su población (Foto: Cuartoscuro)

Hasta este martes, México se ubica en el lugar 19 del mundo en cuanto al avance de vacunación en su población. No obstante, las 1.733.404 dosis aplicadas en el país son una cifra menor frente a los 126 millones de mexicanos.

A decir de Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las virtudes que ha tenido el país es haber trabajado en muchos frentes. “No sólo incluye las vacunas (que están) en el refrigerador”, afirmó a la agencia EFE.

México, detalló, se ha enfocado en conseguir vacunas directo con proveedores, a través de la iniciativa mundial Covax, con la producción de la vacuna del laboratorio AstraZeneca, además de los proyectos de investigación y producción de una vacuna mexicana.

El 24 de diciembre de 2020 México recibió el primer embarque de vacunas contra la covid-19 de Pfizer y, desde entonces, ha recibido más de 17 millones de dosis. Los últimos cargamentos llegaron estas últimas 24 horas y fueron de Sputnik V, con 200.000 dosis, y de Pfizer, con más de 500.000.

Aunque sólo se han aplicado 1,7 millones, 3 millones están listas para aplicarse y 14 millones (entre AstraZeneca y Cansino) aún están en proceso de envasado (Foto: Cuartoscuro)

Aunque sólo se han aplicado 1,7 millones, 3 millones están listas para aplicarse y 14 millones (entre AstraZeneca y Cansino) aún están en proceso de envasado en el país. México tiene comprometidos 34,4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 79,4 de la británica AstraZeneca, 35 de la china CanSino, 24 de la rusa Sputnik V, 10 de la china Sinovac y 51,4 de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque existe una urgencia en la vacunación y, para muchos, un lento avance en la misma, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que el desarrollo de la inmunización en México se puede analizar desde varios ángulos.

“Si te quieres comparar con los 130 países que no han iniciado su campaña de vacunación pues vamos muy bien, pero si te quieres comparar con los diez países que han acaparado la mayor cantidad de vacunas, pues vamos rezagados”, indicó el pasado 18 de febrero en entrevista con EFE.

De la Fuente pidió darle la justa dimensión a lo que ha hecho México pues “el hecho de que hayan empezado a llegar más vacunas a más países, es una muy buena señal”, refirió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA