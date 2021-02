Quién es Romano, el bisnieto del ex dictador Benito Mussolini que está a un paso de debutar en la Lazio

Romano Floriani Mussolini tiene 18 años (Foto: Lazio)

Por estas horas la noticia que sorprende al fútbol italiano es que el apellido Mussolini podría ser parte de la Serie A en cualquier momento. Es que el ADN del ex dictador está dentro de uno de los juveniles más prometedores que tiene la Lazio, uno de los clubes más importantes del país y que históricamente ha tenido relación con el fascismo.

Romano Floriani Mussolini cumplió 18 años y ya se entrena con el equipo “Primavera” del elenco capitalino. Es decir, que si por algún motivo el entrenador de la primera división necesitase a un lateral derecho, podría recurrir al joven bisnieto del ex líder del régimen que gobernó Italia entre 1942 y 1945. Obviamente, su apellido ha causado revuelo en el deporte de la nación europea, pero varias voces han salido a explicar que su sangre no está para nada vinculada a su personalidad.

Mauro Bianchessi, director de la academia del cuadro italiano, describió al futbolista como “un tipo verdaderamente humilde, un trabajador muy duro que nunca se quejó aunque no jugara ni un minuto durante dos años”. Además, en declaraciones publicadas por el sitio Ansa, agregó: “Me gustaba y todavía me gusta, es alto, de extremidades largas, se ganó un lugar primero con el equipo sub17 y luego con el sub18, en mi opinión aún no está listo, pero todavía tiene espacio para crecer y puede salir un jugador de verdad “.

Con respecto a que su ascendencia, señaló: “¿Es su apellido un problema? Nunca he hablado con sus padre , nunca se han interesado por el rendimiento deportivo del chico. A mí no me afecta el apellido, a quien se merece salir al campo. Es un buen muchacho”.

Benito Mussolini, haciendo el saludo fascista ante la multitud desde un balcón

Romano es hijo de Alessandra Mussolini, ex diputada en el Parlamento Europeo, quien consultada sobre el futuro deportivo de su niño, comentó: “Es un tema del que prefiero mantenerme al margen. Mi hijo no quiere que me entrometa en su vida y sus cosas”. En cuanto al resto de su familia, tiene dos hermanas, Clarissa y Caterina y es sobrino nada menos que de Sophia Loren, hermana de su abuela Maria Scicolone, esposa de Romano Mussolini, su abuelo y cuarto hijo de Il Duce.

El joven acaba de cumplir 18 años y tras algunos años en el Vigor Perconti de Roma, se incorporó a la Lazio, en donde aguarda por una oportunidad, mientras se destaca por la banda derecha. Pese a que intenta mantener un perfil bajo, esto se le complica por su apellido y ya ha aparecido en televisión en noviembre de 2020 cuando fue invitado al programa ‘Bailando con las estrellas’ para recorrer la pista junto a su madre.

En redes sociales, muchos usuarios apuntaron directamente contra la Lazio por tener entre sus filas al bisnieto del difunto dictador y recordaron que el club tiene un historial de vínculos fascistas. Sin ir más lejos, e abril de 2019 un grupo de ultras desplegaron una pancarta que decía “Honor a Benito Mussolini” en una plaza de Milán, en la previa de un partido por la Copa Italia. Las personas que mostraron aquella bandera eligieron un puno específico, la Piazzale Loreto, lugar en donde el cadáver del líder del régimen fue expuesto y luego suspendido por los pies en abril de 1945.

Ultras de Lazio con la bandera en honor a Benito Mussolini

En abril de 2020, Mario Balotelli fue víctima de cánticos racistas de parte de aficionados de la Lazio en el partido que el equipo capitalino disputó en el estadio del Brescia por la fecha número 18 de la Serie A. A raíz de este acto discriminatorio, el delantero obligó al árbitro a parar el encuentro durante algunos minutos y a pedir a los fanáticos del conjunto visitante que desistieran de su actitud.

Otro repudiable hecho llevado adelante por los ultras del equipo capitalino sucedió en 2017, cuando pegaron en el estadio Olímpico imágenes de Ana Frank, la joven escritora judía que murió en un campo de concentración en 1945, con la camiseta de la Roma, su clásico rival.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Qué le dijo Andrea Pirlo a Cristiano Ronaldo tras el enojo del portugués por ser sustituido ante Inter

Polémica por otra lesión con el fichaje estrella del Real Madrid: suma diez en menos de dos años y su futuro es una incógnita