La furia de Koeman por la filtración del presunto contrato de Messi: “El que lo haya hecho no puede tener futuro en el Barcelona”

Ronald Koeman defendió a Lionel Messi en conferencia de prensa (Reuters)

Este fin de semana la principal noticia deportiva en España ha sido la filtración del presunto contrato que une a Lionel Messi con el Barcelona. Es que el diario español El Mundo, con sede en Madrid, publicó en exclusiva los papeles que habrían acordado el futbolista argentino y el por entonces presidente, Josep María Bartomeu en 2017. La portada llevó un título más que fuerte: “El contrato faraónico de Messi que arruina al Barça”.

Este domingo el equipo catalán saltó al campo de juego y se impuso por 2 a 1 ante el Athletic de Bilbao con un gol de tiro libre del delantero argentino, quien completó una gran actuación y fue la figura de la cancha. Al terminar el encuentro, el entrenador Ronald Koeman fue consultado sobre el escándalo en conferencia de prensa.

“El que haya filtrado el contrato de Messi no puede tener futuro en el Barça”, sostuvo el holandés quien insistió: “Habría que respetar más a un futbolista que ha dado tanto al fútbol español. Hay que intentar saber cómo el contrato de Messi ha salido en la prensa. Son cosas que no pueden salir. Hay gente que quiere hacernos daño”.

El director técnico que asumió al frente del equipo para disputar la actual temporada, defendió a su dirigido y se mostró furioso ante los sucedido: “No entiendo que se relacione el contrato de Messi con la ruina del Barça. Hay que destacar todo lo que él ha hecho para este club. Lleva años demostrando su calidad como futbolista. Ha ayudado a hacer este club más grande, con muchos títulos”. Además, sentenció: “Sin Leo no se puede aspirar a muchas cosas”.

Koeman mantuvo el tono para destacar que el astro nacido en Rosario, Santa Fe, no se vio afectado por este conflicto: “Me di cuenta de que Messi estaba muy motivado, pero no más que en los otros partidos”, y agregó: “No tengo ninguna duda sobre Messi . Estaba seguro de que lo que salió de la prensa no le afectaría“.

Por último, pidió a los dirigentes investigar qué es lo que ha pasado: “Hay que intentar saber cómo ha salido esto en la prensa” porque “lo que aparece en los medios sobre Messi es con muy malas intenciones”.

Antoine Griezmann fue consultado sobre cuánto vale Lionel Messi

Por su parte, Antoine Griezmann, a quien siempre se le ha adjudicado una relación áspera con La Pulga, fue consultado al final del partido ante el Bilbao sobre cuánto vale Lionel Messi para él y sus compañeros. “Qué preguntita”, respondió el francés antes de destacar la importancia que tiene el Diez en el terreno de juego: “Estamos disfrutando de él, es una leyenda y ojalá podamos seguir disfrutando de él”.

Ante esta información que recorrió el mundo, el Barcelona emitió un comunicado a través de sus redes sociales para negar “categóricamente cualquier responsabilidad en la publicación de este documento” y señaló: “Ante la información publicada hoy en el diario El Mundo con relación al contrato profesional suscrito entre el FC Barcelona y el jugador Lionel Messi, el Club lamenta que haya trascendido públicamente, ya que se trata de un documento de ámbito exclusivamente privado y regido por el principio de la confidencialidad entre las partes”.

A su vez, varios medios españoles, como Sport y RAC 1, advirtieron que La Pulga iniciará acciones legales no sólo contra el diario sino también contra un grupo reducido de personas que serían los responsables de filtrar los pormenores de un contrato que estaba envuelto en una estricta cláusula de confidencialidad.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cuánto dinero genera Lionel Messi para el Barcelona: las cifras que se contraponen a su salario

El Barcelona emitió un comunicado oficial tras la filtración del contrato de Lionel Messi

El tiro libre de lujo de Lionel Messi ante Athletic Bilbao en medio de la filtración de su supuesto contrato con el Barcelona

Los números de la crisis del Barcelona: la millonaria cifra que debe recortar y cómo planea hacerlo