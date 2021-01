Alexis Vega prefiere quedarse en Chivas en vez de ir a un microciclo con la selección mexicana

Alexis Vega señaló que prefiere quedarse a entrenar con las Chivas de Guadalajara a ir a un microciclo con la selección mexicana (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

Alexis Vega señaló que prefiere quedarse a entrenar con las Chivas de Guadalajara a ir a un microciclo con la selección mexicana. Esto después de la lesión que sufrió en una concentración con el conjunto que buscará un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Yo lo veo desde otra forma. Si hay un microciclo, prefiero quedarme aquí en Chivas, entrenar y estar a la disposición del equipo”, explicó el delantero rojiblanco en conferencia de prensa este martes.

El mexicano, aunque reconoció la importancia de las concentraciones del Tricolor, aseguró que es mejor que los futbolistas se queden en sus equipos para evitar riesgos de lesiones. Recordó su caso, que lo mantuvo alejado fuera de las canchas por unas semanas y cerró el torneo sin rehabilitarse por completo.

“A veces hay microciclos en los que es bueno entrenar, pero sabemos que son Fechas FIFA en los que podemos estar estar tranquilos en nuestros equipos entrenando, sin arriesgarnos a una lesión como me pasó a mí”, mencionó.

El mexicano aseguró que es mejor que los futbolistas se queden en sus equipos para evitar riesgos de lesiones (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Explicó que el equipo comanda el técnico Jaime Lozano ya tiene experiencia jugando juntos y en diferentes equipos de la Liga MX. Por esa razón, no tendría que haber un microciclo para apuntar al conjunto mexicano para el preolímpico a celebrarse en Guadalajara, Jalisco.

“Para Jimmy y su cuerpo técnico es importante reclutar a los jugadores para planear un buen preolímpico. Yo siento que no necesitan mucho porque los jugadores se conocen bastante, es una camada de futbolistas que hemos jugado en varios equipos o en selección”, anotó.

Vale recordar que Alexis Vega presentó un esguince de segundo grado de la sindesmosis del tobillo derecho. Esto fue a raíz de una falta durante el partido amistoso que disputó la selección mexicana Sub-23 contra Cruz Azul.

El asunto se convirtió en polémica porque el Rebaño Sagrado intentó que el uruguayo Ignacio Rivero fuera inhabilitado por la falta, algo que no surtió frutos. Además, acusaron al cuerpo médico del Tri de no avisar con el tiempo necesario de la lesión de su jugador.

Chivas buscó la inhabilitación de Igancio Rivero por "una jugada artera y con mala intención" (Video: Twitter/ @Chivas)

Sobre esto, el romperedes señaló que no se recuperó hasta después de la jornada 1 de este campeonato. Indicó que llegó hasta tener el tobillo inflamado, luego de jugar infiltrado en la Liguilla.

“No me encontraba al 100 por ciento. Después de ser eliminados por el campeón nos dan vacaciones en la que me fui a descansar con mi familia y no podía caminar bien, cojeaba bastante. Mi hermano subió una foto donde se me ve el tobillo morado de las infiltraciones”, anotó.

Vega apuntó que en su recuperación le llevó gran parte de la pretemporada, por lo que ha tenido que hacer trabajos dobles para recuperar su ritmo de juego. “Del tobillo me encuentro perfectamente, Gracias Dios curó muy bien la lesión, pero el tema físico es el que me está costando trabajo”, aseveró.

Alexis Vega presentó un esguince de segundo grado en un partido amistoso que disputó la selección mexicana Sub-23 (Foto: Twitter/ @FMF)

Por último, habló de su cuota goleadora, que se vio mermada en el torneo pasado por la lesión y una cuestiones de indisciplina. Sin embargo, aseguró que no se siente presionado con anotar, pues aporta de otras maneras para el funcionamiento del equipo.

“A veces tenemos buenos y malos torneos. Por ahí hice dos goles, pero también fueron asistencias. No necesito marcar goles; obviamente me trajeron para eso, pero siento que he ayudado en el funcionamiento del equipo”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Felipe Mora presionó a Portland Timbers para no volver con Pumas y quedarse en la MLS

Murió Gustavo el “Halcón” Peña, legendario capitán de la selección mexicana en el Mundial de 1970

Murió José Alves “Zague”, histórico delantero del América y padre de Luis Roberto Alves “Zaguinho”

El campeón León sigue sin caminar en la Liga MX al empatar sin goles contra Pachuca