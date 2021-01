La leyenda del fútbol inglés Wayne Rooney finalmente anunció su retiro como jugador y seguirá su carrera como entrenador

Imagen de archivo del entrenador interino del Derby County, Wayne Rooney, durante un partido contra el Birmingham City por el Championship en St Andrew's, Birmingham, Reino Unido. 29 diciembre 2020. Action Images/Jason Cairnduff

En las últimas horas, una noticia sacudió al fútbol inglés. Después de 19 años de carrera como jugador profesional, Wayne Rooney anunció su retiro definitivo del fútbol. El histórico delantero, que se convirtió con el paso del tiempo en el máximo anotador de la selección de Inglaterra, continuará su vida como entrenador del Derby County, el equipo en el que estaba cumpliendo la doble función de DT-jugador.

A través de su cuenta de Twitter, el propio Rooney dejó sus sensaciones tras tomar la decisión de dejar atrás su etapa como futbolista. “Me encantó cada minuto de mi carrera como jugador, pero estoy emocionado de comenzar en la gestión con un gran club en Derby County”, dijo el oriundo de Liverpool que hizo su debut con la camiseta del Everton en 2002.

En la parte final de su trayectoria, el poderoso atacante se mudó a los MLS de los Estados Unidos para jugar en el D.C. United de la capital del país. Después de un año en el fútbol norteamericano, Rooney volvió al Reino Unido en 2019 para jugar en el equipo con el que ahora firmó un contrato por los próximos dos años y medio -hasta junio de 2023- para ser el mánager de la institución.

El posteo de Wayne Rooney en las redes sociales

Luego de que el conjunto inglés despidió al DT neerlandés Phillip Cocu en noviembre de 2020, el jugador que convirtió 53 goles en 120 partidos con la casaca del seleccionado inglés, fue elegido para cumplir el rol de futbolista y entrenador. Justamente, para celebrar el nuevo contrato de Rooney fue que el Derby County publicó lo que fue el gol 366 y último en la carrera del delantero. Una fantástica ejecución de tiro libre para el joven que debutó en la Premier League con sólo 17 años.

“El Derby County está encantado de confirmar la contratación de Wayne Rooney como el nuevo entrenador del club. El técnico de 35 años da el paso adelante con un contrato de dos años y medio que continuará vigente hasta el verano de 2023”, indicó la institución que fue fundada el 5 de febrero de 1884.

Una vez que se anunció la elección del ex delantero del Manchester United, que en su paso por los Diablos Rojos anotó 253 goles y eclipsó la marca Sir Bobby Charlton, el propio Wayne se refirió a su nueva posición en el mundo del fútbol inglés. “Aunque tenía otras ofertas, supe de forma instintiva que el Derby County era el sitio para mí”, afirmó Rooney. “Tener la oportunidad de seguir los pasos de gente como Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard y Phillip Cocu es un verdadero honor. Puedo prometer a todo el mundo involucrado en este club, así como a los aficionados, que no dejaré piedra sin remover para lograr el potencial del que he sido testigo en los últimos doce meses en este club histórico”, agregó.

Último gol de Rooney como jugador profesional

La tarea de Rooney al frente del Derby County no será nada sencilla. El conjunto de la ciudad de Derby actualmente juega en el torneo Championship, la segunda división del fútbol en Inglaterra. El equipo marcha en la antepenúltima posición de la tabla: suma sólo 19 puntos en 22 partidos y, sí la temporada terminase hoy, estaría perdiendo la categoría.

Este sábado, la leyenda inglesa tendrá su primer partido como técnico ante el Rotherham United, que está un puesto por detrás, en lo que será una verdadera final por el descenso.

Rooney se consagró campeón de la Champions League con el Manchester United

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Alerta en el Paris Saint Germain: Mauricio Pochettino tiene coronavirus

El hallazgo en el audio del VAR que aumentó el enojo de los hinchas de Boca por la actitud del equipo en la derrota ante Santos